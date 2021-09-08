Ей нужно дать шанс: Отец Бритни Спирс готов прекратить опеку над дочерью

Джеймс Спирс, отец популярной исполнительницы Бритни Спирс, подал в суд Лос-Анджелеса (США) ходатайство с просьбой освободить дочь от его опеки, которая длится с 2008 года.

— Если госпожа Спирс хочет, чтобы опекунство над ней было прекращено, и верит, что сможет справиться с самостоятельной жизнью, господин Спирс полагает, что ей необходимо дать такой шанс, — заявила в ходатайстве адвокат Спирса Вивиан Ли Торин.

По ее словам, недавно Бритни продемонстрировала уровень независимости, который ставит под сомнение необходимость опеки над ней.

Как пример, адвокат привела ситуацию, когда Бритни ехала за рулем автомобиля, а также тот факт, что она самостоятельно выбрала адвоката для дела по опеке.

Можно говорить о душевных отцовских порывах. Однако, если учитывать последние ведомости об опекунстве над Бритни, то Джеймс Спирс таким образом хочет избежать ответственности. Ведь, певицу пичкали сильнодействующими лекарствами и заставляли работать сверхурочно. Также адвокат Бритни заявлял, что были и финансовые злоупотребления со стороны отца Спирс.

Также довольно странным выглядит то, что риторика защиты Джеймса Спирса изменилась буквально за неделю, ведь раньше звучали совсем другие заявления.

В августе отец Бритни Спирс заявил, что отказывается от опекунства над своей дочерью, подав соответствующее заявление в Верховный суд Лос-Анджелеса. Однако правозащитник Джеймса уверен, что изменение опекуна пойдет певице не на пользу.

Позже Спирс заявил, что контроль Бритни пошел на пользу, поскольку общественность не знает о многих деталях и проблемах, с которыми он сталкивается как опекун.

Звезда находилась под опекой своего отца с 2008 года. В июне 2021 года Бритни Спирс впервые публично выступила в суде с 20-минутным заявлением. Она призналась, что страдает от действий отца, заявив, что прописанные препараты только вредят ее здоровью, кроме того, ей запрещали беременеть.