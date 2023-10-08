Зірки, що згасли під час повномасштабного вторгнення. Багато українських митців взяли зброю до рук, щоби боронити рідні небо та землю від російських загарбників. Інші віддалися волонтерству та інформаційному спротиву.
Росія намагається знищити українців як націю, веде боротьбу з українською культурою та ідентичністю. Факти.Life згадують відомі в Україні імена, що мають продовжувати лунати як нагадування про незламність та патріотизм.
Паша Лі
Український кіноактор загинув в Ірпені 6 березня 2022 року. Він став першою знаменитістю, чиє життя трагічно обірвалося через повномасштабне вторгнення Росії. За словами матері Паші, актор загинув, коли їхав у цивільній машині разом із волонтерами. Автівку розстріляли російські солдати. Паша Лі загинув на місці.
Володимир Вакуленко
Російські окупанти викрали письменника з його дому у селі на Харківщині за доносом. Він мав принципову позицію щодо української мови, був учасником Революції Гідності, волонтером та активістом. Володимир Вакуленко ніколи не приховував своїх переконань, а ще любив дітей. Він написав для них чимало віршів та казок, і створив би ще більше чудесних історій, якби минулої весни його життя двома пострілами не обірвали росіяни. Тіло митця знайшли в братській могилі. Впізнати його дозволило татуювання на руці. Потім особу письменника підтвердила ДНК-експертиза.
Олександр Шаповал
Заслужений артист України Олександр Шаповал одразу після повномасштабного вторгнення долучився до Сил ТРО, щоби захищати Лівий берег Києва. Вже весною 2022 року соліст балету Національної опери України добровільно поповнив лави ЗСУ, зайнявши позицію гранатометника у складі підрозділу 112 ОБрТрО. Мав позивний Шапік. Митець героїчно загинув 12 вересня 2022-го. Він віддав життя за Україну під час бою з російськими загарбниками на Донеччині.
Олег Бобало
Трагічна звістка наприкінці мінулого року приголомшила українську кіноспільноту, коли стало відомо, що в боях під Бахмутом загинув режисер Олег Бобало. Його дружина – акторка Анна Яремчук – тоді сказала, що він ще мав би знімати кіно та бути затребуваним у галузі. Посмертно Олег Бобало отримав орден За заслуги III ст. Ця відзнака вшанувала його внесок у розвиток українського кінематографу, заслуги у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України.
Андрій Чепіль
Буквально днями стало відомо про загибель у штурмовому бою українського музиканта Анлрія Чепіля. Це сталося в районі села Роботине на Запорізькому напрямку. Андрій Чепіль і три його побратими загинули, виконуючи бойве завдання, 28 червня 2023 року. Проте, можливість забрати тіла загиблих зʼявилася лише за місяць. ДНК-експертиза підтвердила, що серед тих, хто віддав життя за Україну, був і Андрій Чепіль.
Втрат серед людей, що могли би прославляти Україну власною творчістю, набагато більше. Неможливо висловити весь біль і сум від того, що наша країна втрачає талановитих митців. Україна має вистояти попри все, щоби зберегти свою культуру й ідентичність і вшанувати подвиг зірок, що згасли, проте мають сяяти у нашій памʼяті.
Фото: Паша Лі, Володимир Вакуленко, Pexels