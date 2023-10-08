Зірки, що згасли під час повномасштабного вторгнення. Багато українських митців взяли зброю до рук, щоби боронити рідні небо та землю від російських загарбників. Інші віддалися волонтерству та інформаційному спротиву.

Росія намагається знищити українців як націю, веде боротьбу з українською культурою та ідентичністю. Факти.Life згадують відомі в Україні імена, що мають продовжувати лунати як нагадування про незламність та патріотизм.

Паша Лі

Український кіноактор загинув в Ірпені 6 березня 2022 року. Він став першою знаменитістю, чиє життя трагічно обірвалося через повномасштабне вторгнення Росії. За словами матері Паші, актор загинув, коли їхав у цивільній машині разом із волонтерами. Автівку розстріляли російські солдати. Паша Лі загинув на місці.

Зараз дивляться

Володимир Вакуленко

Російські окупанти викрали письменника з його дому у селі на Харківщині за доносом. Він мав принципову позицію щодо української мови, був учасником Революції Гідності, волонтером та активістом. Володимир Вакуленко ніколи не приховував своїх переконань, а ще любив дітей. Він написав для них чимало віршів та казок, і створив би ще більше чудесних історій, якби минулої весни його життя двома пострілами не обірвали росіяни. Тіло митця знайшли в братській могилі. Впізнати його дозволило татуювання на руці. Потім особу письменника підтвердила ДНК-експертиза.

Олександр Шаповал