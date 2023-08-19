На Запорізькому напрямку загинув відомий український актор Олексій Хільський.

Про це повідомила його дружина Надія Хільська.

За її словами, Олексій загинув у важкому бою з російськими окупантами.

– Я пишу, але сама не можу до кінця в це повірити. Льоша загинув. Він був найкращим, кого я знаю. Найдобрішим! Найкрасивішим! Найталановитішим! Все, за що він брався, він робив з пристрастю. А яка у нього була жага життя! Він так любив життя! Я кохаю тебе, мій воїне – написала дружина.

Як повідомляють ЗМІ, Олексій проходив службу в 46 окремій аеромобільній бригаді Десантно-штурмових військ, був головним сержантом взводу розвідувальної роти.

Він брав участь у контрнаступі на Херсон, а воював у Бахмуті та Соледарі. Двічі зазнавав поранення.

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Олексій Хільський народився 14 листопада 1987 року у місті Кам’янське. Актор відомий за фільмами та серіалами: На твоєму боці, Квочка, Кріпосна, Лікар Ковальчук, Опер за викликом, Загадка для Анни та інші.

Фото: Олексій Хільський