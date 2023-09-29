12 сезон легендарного шоу Нового канала Хто зверху? с Лесей Никитюк и ее оппонентом Богданом Шелудяком набирает обороты. Во 2 выпуске игрового противостояния женщин и мужчин сошлись Shumei, Владимир Жогло, Григорий Решетник, Екатерина Кухар, Kola и Анастасия Евтушенко. Пристально следил за игрой господин Судья, роль которого исполняет Александр Педан.

В первом раунде Руки-ноги команды изрядно разогрелись. Быстро отгадывали загадки и активно составляли слова из букв, которые были у каждого участника на ладонях и стопах.

— После первого слова “гвардия” Жогло так устал, что пока все искали буквы, Владимир искал выход. Но он молодец! Собрался, вернулся и помог команде сложить четыре слова. А Леся решила, что она дирижер и дирижирует тремя балеринами. Но эта тактика дала плоды, потому что девушки составили пять слов. Победа девушек! — пошутил после раунда господин Судья.

Раунд По губам промелькнул почти незаметно и завершился победой мужчин.

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А вот в следующем музыкальном раунде Кнопка игра была более длительной и ожесточенной. Женская команда с первых слов отгадывала треки и исполнителей. Делала это почти со всеми музыкальными загадками. Но, к сожалению, не раз ошибалась в правильном названии песен, поэтому их баллы автоматически переходили мужчинам.

Далее был раунд Кто я?, где Григорий Решетник перевоплотился в Лину Костенко и не успел, к сожалению, отгадать это за 90 секунд. А вот Настя Евтушенко о своем образе Святослава Вакарчука догадалась только за 14 секунд. Победа девушек!

Конкурс Обмен ролями подбросил нешуточную головоломку для мужской команды. За 90 секунд им нужно было определить, как называются сорта овощей и фруктов. В ящиках были яблоки, помидоры, огурцы, картофель, сливы, лук, чеснок и перец. И таблички с названиями сортов — галактика, белароса, черный принц, калифорнийское чудо, герцог, прометей, золотистая, симиренко.

Женщины же должны были почувствовать себя в роли мужчин и тоже за полторы минуты определить, как называется та или иная сушеная рыба. Среди вариантов были корюшка, лещ, вомер, тарань, щука, вобла, камбала, чехонь.

— Девушки перепутали между собой две рыбы — воблу и чехоню, поэтому у них шесть правильных ответов. Но они все равно победили, потому что у мужчин — четыре, — прокомментировал после раунда Александр Педан.

Правда/ложь — один из любимых раундов зрителей, потому что там звезды рассказывают неизвестные факты из собственной жизни или интересные истории.

В этом выпуске стало известно, что Леся Никитюк несколько месяцев работала в детском учебном заведении. Настя Евтушенко похудела почти на 60 кг. Владимир Жогло ни разу не был на массаже. Kola одновременно училась в пяти школах — обычной, балетной, музыкальной, английской и вокальной. А ведущий шоу вообще!..

— До 18 лет я ни разу не пробовал кофе! Но пил какао. И очень любил его, — признался Богдан Шелудяк.

Седьмой раунд Стеклянная доска завершился победой мужской команды благодаря Shumei. Kola уступила ему лишь один балл. И в ожесточенном финале победу снова одержали мужчины! Поэтому их выигрыш (деньги в проекте бутафорские — Ред.) удвоился.

Смотрите развлекательный проект для всей семьи Хто зверху? с Лесей Никитюк и Богданом Шелудяком каждый четверг в 20:00 на Новом канале.