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Евтушенко сбросила 60 кг, а Жогло никогда не был на массаже: звезды удивили признаниями на Хто зверху

29 сентября 2023, 11:42
Марина Корзун руководитель раздела Lifestyle
Хто зверху
Источник: Новый канал

12 сезон легендарного шоу Нового канала Хто зверху? с Лесей Никитюк и ее оппонентом Богданом Шелудяком набирает обороты. Во 2 выпуске игрового противостояния женщин и мужчин сошлись Shumei, Владимир Жогло, Григорий Решетник, Екатерина Кухар, Kola и Анастасия Евтушенко. Пристально следил за игрой господин Судья, роль которого исполняет Александр Педан.

В первом раунде Руки-ноги команды изрядно разогрелись. Быстро отгадывали загадки и активно составляли слова из букв, которые были у каждого участника на ладонях и стопах.

— После первого слова “гвардия” Жогло так устал, что пока все искали буквы, Владимир искал выход. Но он молодец! Собрался, вернулся и помог команде сложить четыре слова. А Леся решила, что она дирижер и дирижирует тремя балеринами. Но эта тактика дала плоды, потому что девушки составили пять слов. Победа девушек! — пошутил после раунда господин Судья.

Хто зверху

Фото: Хто зверху, 2 випуск 12 сезон

Раунд По губам промелькнул почти незаметно и завершился победой мужчин.

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Хто зверху

Фото: Хто зверху, 2 випуск 12 сезон

А вот в следующем музыкальном раунде Кнопка игра была более длительной и ожесточенной. Женская команда с первых слов отгадывала треки и исполнителей. Делала это почти со всеми музыкальными загадками. Но, к сожалению, не раз ошибалась в правильном названии песен, поэтому их баллы автоматически переходили мужчинам.

Хто зверху

Фото: Хто зверху, 2 випуск 12 сезон

Далее был раунд Кто я?, где Григорий Решетник перевоплотился в Лину Костенко и не успел, к сожалению, отгадать это за 90 секунд. А вот Настя Евтушенко о своем образе Святослава Вакарчука догадалась только за 14 секунд. Победа девушек!

Хто зверху

Фото: Хто зверху, 2 випуск 12 сезон

Конкурс Обмен ролями подбросил нешуточную головоломку для мужской команды. За 90 секунд им нужно было определить, как называются сорта овощей и фруктов. В ящиках были яблоки, помидоры, огурцы, картофель, сливы, лук, чеснок и перец. И таблички с названиями сортов — галактика, белароса, черный принц, калифорнийское чудо, герцог, прометей, золотистая, симиренко.

Хто зверху

Фото: Хто зверху, 2 випуск 12 сезон

Женщины же должны были почувствовать себя в роли мужчин и тоже за полторы минуты определить, как называется та или иная сушеная рыба. Среди вариантов были корюшка, лещ, вомер, тарань, щука, вобла, камбала, чехонь.

— Девушки перепутали между собой две рыбы — воблу и чехоню, поэтому у них шесть правильных ответов. Но они все равно победили, потому что у мужчин — четыре, — прокомментировал после раунда Александр Педан.

Хто зверху

Фото: Хто зверху, 2 випуск 12 сезон

Правда/ложь — один из любимых раундов зрителей, потому что там звезды рассказывают неизвестные факты из собственной жизни или интересные истории.

В этом выпуске стало известно, что Леся Никитюк несколько месяцев работала в детском учебном заведении. Настя Евтушенко похудела почти на 60 кг. Владимир Жогло ни разу не был на массаже. Kola одновременно училась в пяти школах — обычной, балетной, музыкальной, английской и вокальной. А ведущий шоу вообще!..

— До 18 лет я ни разу не пробовал кофе! Но пил какао. И очень любил его, — признался Богдан Шелудяк.

Седьмой раунд Стеклянная доска завершился победой мужской команды благодаря Shumei. Kola уступила ему лишь один балл. И в ожесточенном финале победу снова одержали мужчины! Поэтому их выигрыш (деньги в проекте бутафорские — Ред.) удвоился.

Смотрите развлекательный проект для всей семьи Хто зверху? с Лесей Никитюк и Богданом Шелудяком каждый четверг в 20:00 на Новом канале.

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Теги
Богдан Шелудяк (Буше) Леся Нікітюк Новый канал Хто зверху
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