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Прапор і голуб миру: Каньє Вест підтримав Україну

3 Березня 2022, 13:07
Каріна Зуєва редакторка розділу Lifestyle
Прапор і голуб миру: Каньє Вест підтримав Україну
Джерело: Depositphotos

Американський репер Каньє Вест підтримав Україну.

В Instagram він опублікував листування з якимось Demna, очевидно – грузинським дизайнером Демною Гвасалією.

У листуванні два повідомлення – прапор України та голуб миру. Під фото Каньє також залишив емодзі у вигляді голуба миру.

Наразі Україну підтримує практично увесь світ, всесвітньо відомі особи та бренди. Щодня зупинити війну в нашій країні президента РФ Володимира Путіна закликають різні селебриті, а також влада різних країн.

На підтримку України вже виступили Джаред Лето, Шер, Мік Джаггер, Пол Маккартні, Джим Керрі, Девід Лінч, принц Гаррі, Меган Маркл та багато інших зарубіжних особистостей.

Восьмий день в Україні триває війна, проте наші ЗСУ дають гідну відсіч російським агресорам. Що відбувається на восьму добу війни в Україні – читайте на Фактах ICTV.

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Теги
Війна в Україні , Каньє Вест
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