Український співак і композитор Дмитро Шуров, відомий під творчим псевдонімом Pianoбой, перерахував 100 тисяч гривень на потреби Збройних Cил України.

У своєму Facebook він показав скрін переказу та зауважив, що ця сума – не перша та не остання підтримка армії цього тижня.

– Зазвичай нашою зоною благодійності були здоров’я дітей, соціальні та правозахисні ініціативи. Останні два роки фінансово виснажили музичну сферу, ми боролись за музику самотужки, як могли. Але зараз, коли горять школи та дитсадки, коли вся країна живе та виживає сьогодняшнім днем, всі ресурси, фінансові та інформаційні, мають йти в одному напрямку – постійна підтримка армії, тероборони та волонтерського руху.

Віримо в наші ЗСУ, віримо в нашого президента, віримо в кожного українця. І віримо в наших партнерів у цивілізованому світі, які можуть врятувати тисячі життів мирних європейців в Україні, закривши наше небо, – додав Шуров.

Восьмий день в Україні триває війна, розв’язана російським президентом Володимиром Путіним. Українські захисники дають агресору гідну відсіч.

Багатьом зіркам шоу-бізнесу довелося взяти до рук зброю, щоб захищати рідну країну.