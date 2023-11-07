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Є фантастичне слово – по**й: Мішина розповіла, як справляється зі стресом

7 Листопада 2023, 14:15
Валентина Чорна редакторка стрічки
Ксенія Мішина

Українська акторка Ксенія Мішина розповіла, як реагує на стрес, і дала поради, які допоможуть пережити критичні ситуації.

Як Ксенія Мішина справляється зі стресом

Відповідаючи на запитання підписників у сториз в Instagram, Мішина зізналася, що її тіло реагує на стрес сонливістю. За словами акторки, їй “ніби хочеться відключитися від реальності та трохи відпочити десь у снах”.

Мішина порадила підписникам не зациклюватися на своїх помилках і не витрачати час на пошук винних.

Зараз дивляться

– Ми не зможемо ідентифікувати успіх, якщо не будемо знати, що таке помилка. Головне – робити висновки і продовжувати йти своїм лабіринтом. Є фантастичне слово – по**й. Воно працює, коли починаєте себе їсти чи шукати винних. Навіщо на це витрачати свій час? Звісно, практикувати набагато складніше, ніж писати, читати чи просто знати. Але хто сказав що буде легко? – написала Ксенія.

Ксенія Мішина

Фото: https://www.instagram.com/misha.k.ua/

Також Мішина зазначила, що важливо приймати ситуації, які з нами відбуваються, і ніколи не втрачати віри в себе.

– Все що відбувається – відбувається чи вже відбулося. Тож приймати! Все для нас. Все – результат наших дій. Навіть якщо іноді складно повірити. Ваше від вас нікуди не дінеться. Все інше – фікція, пил в очі – називайте як хочете, але не втрачайте надії в себе. Ми там, де повинні бути, ми з тим, що повинні пройти, – підсумувала акторка.

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Теги
Ксенія Мішина Стрес
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