Акторка Ксенія Мішина знялася в еротичній фотосесії, а також відповіла аудиторії на нарікання щодо статусу холостячки.

Каже, інколи отримує повідомлення, чому вона сама, якщо така красива й успішна. Вважає, що це одна з найдурніших ілюзій, нав’язаних суспільству.

– Уже доволі примітивно вважати, що жінка прагне краси та особистої вишуканості для того, щоб її обрали. І інколи в голові не вкладається, що, щоденно проживаючи насичено й усвідомлено життя, заробляючи гроші, розвиваючи себе, я маю перекладати на когось відповідальність за свій сімейний стан. Невже досі хтось думає, що член, який в певний момент перебуває поряд, може ощасливити ваше жіноче існування? – сказала Мішина.

Додає, з точки зору біології відчуття щастя визначається не зовнішніми параметрами, а складною системою нейромедіаторів. З іншого боку, щастя – це особливий сенс-ілюзія, що огортає життя людини. Тобто, це суб’єктивне бачення свого світу.

Зараз дивляться

– Виходить, якщо щастя полягає в приємних відчуттях зсередини, потрібно вивчити свою біохімію. Якщо щастя ґрунтується на відчутті свідомості життя, то треба розумніше себе обманювати. Третього не дано? – задалася питанням акторка.

Ксенія наголосила, що жінка – самостійна одиниця, яка сама обирає з ким і коли будувати стосунки, а також, які саме.

Також вона зазначила, що якщо аудиторія чогось не бачить, це не означає, що цього немає.