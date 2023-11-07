Украинская актриса Ксения Мишина рассказала, как реагирует на стресс, и дала советы, которые помогут пережить критические ситуации.

Как Ксения Мишина справляется со стрессом

Отвечая на вопросы подписчиков в сториз в Instagram, Мишина призналась, что ее тело реагирует на стресс сонливостью. По словам актрисы, ей “будто хочется отключиться от реальности и немного отдохнуть где-то в снах”.

Мишина посоветовала подписчикам не зацикливаться на своих ошибках и не тратить время на поиск виновных.

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— Мы не сможем идентифицировать успех, если не будем знать, что такое ошибка. Главное — делать выводы и продолжать идти своим лабиринтом. Есть фантастическое слово — по**й. Оно работает, когда начинаете себя есть или искать виноватых. Зачем на это тратить свое время? Конечно, практиковать гораздо сложнее, чем писать, читать или просто знать. Но кто сказал, что будет легко? — написала Ксения.

Также Мишина отметила, что важно принимать ситуации, которые с нами происходят, и никогда не терять веры в себя.

— Все что происходит — происходит или уже произошло. Поэтому принимать! Все для нас. Все – результат наших действий. Даже если иногда сложно поверить. Ваше от вас никуда не денется. Все остальное — фикция, пыль в глаза — называйте как хотите, но не теряйте надежды в себя. Мы там, где должны быть, мы с тем, что должны пройти, — подытожила актриса.