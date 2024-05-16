Організатори Євробачення 2024 розповіли подробиці про дискваліфікацію учасника від Нідерландів Йоста Кляйна. Представники розкритикували поширення попередньої інформації про насильство артиста над працівницею шоу.

Організатори Євробачення розповіли про причину дискваліфікації Нідерландів

Європейський мовний союз (EBU) зазначив, що попередня заява від нідерландського мовника Avrotros не відповідає дійсності. На момент дискваліфікації видання з Нідерландів заявило, що причиною стали “загрозливі дії” щодо жінки, але він її не торкався.

EBU заперечує слова видання, але свідки інциденту заявили, що між Кляйном і співробітницею була сварка, після якої було пошкоджено майно.

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– Поведінка Йоста була явним порушенням правил конкурсу, створених для безпечного робочого середовища для всього персоналу і захисту виробництва. Ми не впливаємо на судовий процес, і заяву буде передано прокурору. На тлі цього був би недоречним виступ Кляйна у фіналі, – підсумували в EBU.

Нагадаємо, що дискваліфікація Нідерландів з Євробачення 2024 відбулася всього за кілька годин до самого фіналу конкурсу. Було кілька версій такого рішення, і тепер організатори трохи розповіли про порушення Кляйна. Також раніше шведське видання Aftonbladet заявило, що після сварки артиста з оператором було пошкоджено камеру – причиною інциденту стала нібито знімання музиканта без його дозволу.