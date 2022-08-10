Як би багато хто з нас не хотів кінця літа, але осінь вже не за горами. Це означає, що незабаром наш гардероб зміниться на більш теплий. Хоча надія на бабине літо є, проте варто заздалегідь вивчити тренди в осінній моді.

Восени особливо хочеться красивих та стильних аутфітів. Про тренди одягу 2022 – як підібрати, що скомбінувати між собою, на що придивитися у магазинах – розповіла Фактам ICTV персональний стиліст Юлія Крижалка.

5 трендів осені 2022 в одязі

Акцент на етно. Ця тематика продовжує набирати обертів і з’являтися у колекціях відомих дизайнерів та масмаркетах.

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Класно поєднувати у своєму гардеробі речі з вишитими елементами та сучасними одиницями: наприклад, об’ємна вишита сорочка з джинсовими бермудами та високими козаками.

– Цей тренд залишатиметься, адже, як ніколи, наші українські традиції на слуху. Тому сміливо одягайте та комбінуйте з речами вашого гардеробу, – каже Юлія.

В’язані речі. Об’ємні светри, кардигани, вузькі сукні, костюмні комплекти — це наша база гардеробу, яка також не втрачає своїх позицій.

Важливо звертати увагу на склад виробу, щоб у ньому переважали натуральні тканини з невеликими домішками (до 5%) синтетичних тканин.

Наприклад, класна формула: об’ємний в’язаний светр, джинси прямого крою, масивні черевики, тренч та акцентна сумка. Простий, але стильний образ.

Довжина максі. Можливо, ви сумніваєтеся, чи підійде вам така довжина, але якщо ви низького зросту, спробуйте поєднати максі з підборами з гострим носком чи підібрати взуття в тон.

– За допомогою цих прийомів ви здаватиметеся вищими і стрункішими, – зазначила стиліст.

Яскраві кольори. Навіть в осінній гардероб хочеться додати кольорів – помаранчевий, фуксія, синій, зелений. Особливо ефектний вигляд матимуть яскраві костюми зі структурованими одиницями.

Маскулінність. Вироби з чіткими лініями, структурою, вираженими плечима – також серед трендів прийдешньої осені.

Дуже класно стилістично поєднувати маскулінність із жіночими силуетами. Наприклад, маскулінний оверсайз-піджак, мінісукня на бретелях, босоніжки на зав’язках, акцентні прикраси та сумочка.