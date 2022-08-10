Как бы многие не хотели конца лета, но осень уже не за горами. Это означает, что скоро наш гардероб сменится на более теплый. Хотя надежда на бабье лето есть, однако стоит заранее изучить тренды в моде на осень.

В эту пору особо хочется красивых и стильных аутфитов. Тренды одежды 2022 — как подобрать, что скомбинировать между собой, на что присмотреться в магазинах — разобрала Фактам ICTV персональный стилист Юлия Крыжалка.

5 трендов осени 2022 в одежде

Акцент на этно. Данная тематика продолжает набирать обороты и появляться в коллекциях известных дизайнеров и масс-маркетах.

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Классно сочетать в своем гардеробе вещи с вышитыми элементами и современными единицами: например, объемная вышитая рубашка с джинсовыми бермудами и высокими казаками.

— Данный тренд будет оставаться, ведь, как никогда, наши украинские традиции на слуху. Поэтому смело надевайте и комбинируйте с вещами вашего гардероба, — говорит Юлия.

Вязаные вещи. Объемные свитера, кардиганы, узкие платья, костюмные комплекты — все это наша база гардероба, которая также не теряет своих позиций.

Важно обращать внимание на состав изделия, чтобы в нем преобладали натуральные ткани с небольшими примесями (до 5%) синтетических тканей.

К примеру, классная формула: объемный вязаный свитер, джинсы прямого кроя, массивные ботинки, тренч и акцентная сумка. Простой, но стильный образ.

Длина макси. Возможно, вы сомневаетесь, подойдет ли вам такая длина, но если вы низкого роста, попробуйте соединить макси с каблуками с острым носком или подобрать обувь в тон.

— При помощи данных приемов вы будете казаться более высокими и стройными, — отметила стилист.

Яркие цвета. Даже в осенний гардероб хочется добавить цвета — оранжевый, фуксия, синий, зеленый. Особенно эффектно будут смотреться яркие костюмы со структурированными единицами.

Маскулинность. Изделия с четкими линиями, структурой, выраженными плечами — также из трендов грядущей осенью.

Очень классно стилистически сочетать маскулинность с женскими силуэтами. К примеру, маскулинный оверсайз-пиджак, мини-платье на бретелях, босоножки на завязках, акцентные украшения и сумочка.