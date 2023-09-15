Светр принцеси Діани з чорною вівцею, що є однією з культових речей її гардеробу, продали за рекордні $1,1 млн доларів на аукціоні Sotheby’s під час Нью-йоркського тижня моди. Торги тривали лише 15 хвилин. Остаточна сума перевершила очікування, адже попередня оцінка лоту погнозувала, що його продадуть за $50-80 тис.

Отже, вдалося побити рекорд, встановлений під час продажу вечірньої сукні леді Ді від Victor Edelstein баклажанового кольору, яка увійшла до історії моди. Вбрання, яке створили для королівської особи у 1989 році, продали на Sotheby’s у січні в п’ять разів вище за попередню оцінку – за майже $605 тис.

Про те, що культовий червоний светр виставлять на продаж, стало відомо в червні. Діана вдягала цей предмет гардеробу влітку 1981 року разом із блакитними джинсами. Так вона зʼявилася на матчі з поло, щоби подивитися на гру свого нареченого. Це сталося за місяць до їхнього весілля із принцем Чарльзом.

Зараз дивляться

– Цей светр – чиста метафора. Він показує, що ти не належиш до чийогось світу. Проте вказує на те, що виділятися та відрізнятися – абсолютно нормально, – сказала керівниця департаменту моди та аксесуарів Синтія Холтон, представляючи лот на аукціоні.

Іншим разом Діана вдягала цей светр уже до білих штанів, доповнивши образ чорним бантом. Це було під час іншого матчу з поло у 1983 році.