Свитер принцессы Дианы с ченой овцой, являющийся одной из культовых вещей ее гардероба, продали за рекордные $1,1 млн долларов на аукционе Sotheby’s во время Нью-Йоркской недели моды. Торги продолжались всего 15 минут. Окончательная сумма превзошла ожидания, ведь предварительная оценка лота прогнозировала, что его продадут за $50-80 тыс.

Таким образом, удалось побить рекорд, установленный во время продажи вечернего платья леди Ди от Victor Edelstein баклажанового цвета, вошедшего в историю моды. Наряд, созданный для королевской особы в 1989 году, продали на Sotheby’s в январе в пять раз выше предыдущей оценки — за почти $605 тыс.

О том, что культовый красный свитер будет выставлен на продажу, стало известно в июне. Диана надевала этот предмет гардероба летом 1981 вместе с голубыми джинсами. Так она появилась на матче, чтобы посмотреть на игру в поло своего жениха. Это произошло за месяц до их свадьбы с принцем Чарльзом.

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— Этот свитер – чистая метафора. Он показывает, что ты не принадлежишь чьему-то миру. Однако, также указывает на то, что выделяться и отличаться — абсолютно нормально, — сказала руководитель департамента моды и аксессуаров Синтия Холтон, представляя лот на аукционе.

В следующий раз Диана надела этот свитер уже с белыми брюками, дополнив образ черным бантом. Это было снова во время игры Чарльза в поло в 1983 году.