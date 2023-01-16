З початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну багато іноземних брендів на деякий період закрили свої магазини. Особливою популярністю на ринку користувався одяг від Inditex Group.

Компанія була представлена у 2008 році брендами Zara, Pull&Bear, Massimo Dutti, Bershka, Stradivarius, Oysho і Uterque. Якими українськими брендами замінити популярні магазини одягу – читайте в матеріалі.

Бюджетні українські бренди

Одними з найдоступніших іноземних брендів, які вийшли з України у 2022 році, були Pull&Bear, Bershka та Stradivarius. Вони фокусувалися на створенні одягу найчастіше для молодих людей.

Зараз дивляться

Їх можна замінити на популярні українські магазини, які виробляють свою продукцію в Україні. Наприклад, Harvest, GOLDI та Staff. До того ж, більшість одягу, що представлений у цих брендів, найчастіше продається за нижчими цінами, ніж від Inditex Group.

Чим замінити бренди білизни

А ось білизну Oysho, наприклад, можна замінити такими українськими фірмами:

brabrabra;

Zhilyova Lingerie;

U-R-SO;

Lace up;

Pantiesbox;

Dari Co;

Leaf Lingerie;

O’She Lingerie;

O’Papa;

Scowth;

samokhvalova atelier.

Персональний стиліст Анна Павленко впевнена, що українська фешн-індустрія рішуче крокує вперед і можна з упевненістю сказати, що одяг made in Ukraine – про високу якість, стильний дизайн та глибоке відчуття бажань сучасної жінки.

Бренд із вищезгаданої групи Massimo Dutti славиться своїми якісними пальтами, светрами та сумочками. За її словами, одяг дорожчого сегменту можна замінити такими брендами:

Syndicate – про комфорт і довговічність;

Nuga – базовий одяг на всі випадки життя;

Hukh – мінімалістичні та якісні речі поза часом;

Daff – лаконічні силуети, які легко вписати в будь-який гардероб;

Lovebythemoon – трикотаж хорошої якості;

Hvoya – якісне і актуальне взуття;

Uyava – лаконічні та стильні сумки.

А ось бренд Zara українські модниці полюбляють за сучасність, стиль та яскраві деталі. У цих магазинах часто обирають сукні, піджаки, футболки та прикраси. Його можна замінити такими українськими виробниками: