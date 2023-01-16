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Мода

Якими українськими брендами замінити популярні магазини одягу

16 Січня 2023, 15:54
Анна Голішевська Редакторка сайту Анна Павленко Персональний стиліст
Мода
Джерело: Unsplash

З початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну багато іноземних брендів на деякий період закрили свої магазини. Особливою популярністю на ринку користувався одяг від Inditex Group.

Компанія була представлена у 2008 році брендами Zara, Pull&Bear, Massimo Dutti, Bershka, Stradivarius, Oysho і Uterque. Якими українськими брендами замінити популярні магазини одягу – читайте в матеріалі.

Бюджетні українські бренди

Одними з найдоступніших іноземних брендів, які вийшли з України у 2022 році, були Pull&Bear, Bershka та Stradivarius. Вони фокусувалися на створенні одягу найчастіше для молодих людей.

Зараз дивляться

Їх можна замінити на популярні українські магазини, які виробляють свою продукцію в Україні. Наприклад, Harvest, GOLDI та Staff. До того ж, більшість одягу, що представлений у цих брендів, найчастіше продається за нижчими цінами, ніж від Inditex Group.

Чим замінити бренди білизни

А ось білизну Oysho, наприклад, можна замінити такими українськими фірмами:

  • brabrabra;
  • Zhilyova Lingerie;
  • U-R-SO;
  • Lace up;
  • Pantiesbox;
  • Dari Co;
  • Leaf Lingerie;
  • O’She Lingerie;
  • O’Papa;
  • Scowth;
  • samokhvalova atelier.

Персональний стиліст Анна Павленко впевнена, що українська фешн-індустрія рішуче крокує вперед і можна з упевненістю сказати, що одяг made in Ukraine – про високу якість, стильний дизайн та глибоке відчуття бажань сучасної жінки.

Мода

Фото – Unsplash

Бренд із вищезгаданої групи Massimo Dutti славиться своїми якісними пальтами, светрами та сумочками. За її словами, одяг дорожчого сегменту можна замінити такими брендами:

  • Syndicate – про комфорт і довговічність;
  • Nuga – базовий одяг на всі випадки життя;
  • Hukh – мінімалістичні та якісні речі поза часом;
  • Daff – лаконічні силуети, які легко вписати в будь-який гардероб;
  • Lovebythemoon – трикотаж хорошої якості;
  • Hvoya – якісне і актуальне взуття;
  • Uyava – лаконічні та стильні сумки.

А ось бренд Zara українські модниці полюбляють за сучасність, стиль та яскраві деталі. У цих магазинах часто обирають сукні, піджаки, футболки та прикраси. Його можна замінити такими українськими виробниками:

  • Jul – найбільший український мас-маркет бренд;
  • Cenc – природні матеріали і кольори;
  • Hladysh – одяг із чіткими лініями і цікавими формами.
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