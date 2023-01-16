С начала полномасштабного вторжения России в Украину многие иностранные бренды на некоторое время закрыли свои магазины. Особой популярностью на рынке пользовалась одежда от Inditex Group.
Компания была представлена в 2008 году брендами Zara, Pull&Bear, Massimo Dutti, Bershka, Stradivarius, Oysho и Uterque. Какими украинскими брендами заменить популярные магазины одежды – читайте в материале.
Бюджетные украинские бренды
Одними из самых доступных иностранных брендов, вышедших из Украины в 2022 году, были Pull&Bear, Bershka и Stradivarius. Они фокусировались на создании одежды чаще всего для молодых людей.
Их можно заменить популярными украинскими магазинами, которые производят свою продукцию в Украине. К примеру, Harvest, GOLDI и Staff. К тому же, большинство одежды, представленной у этих брендов, чаще всего продается по более низким ценам, чем от Inditex Group.
Чем заменить бренды белья
А вот белье Oysho, например, можно заменить следующими украинскими фирмами:
- brabrabra;
- Zhilyova Lingerie;
- U-R-SO;
- Lace up;
- Pantiesbox;
- Dari Co;
- Leaf Lingerie;
- O’She Lingerie;
- O’Papa;
- Scowth;
- samokhvalova atelier.
Персональный стилист Анна Павленко уверена, что украинская фэшн-индустрия решительно шагает вперед и можно с уверенностью сказать, что одежда made in Ukraine – о высоком качестве, стильном дизайне и глубоком ощущении желаний современной женщины.
Бренд из вышеупомянутой группы Massimo Dutti славится своими качественными пальто, свитерами и сумочками. По ее словам, одежду более дорогого сегмента можно заменить следующими брендами:
- Syndicate – о комфорте и долговечности;
- Nuga – базовая одежда на все случаи жизни;
- Hukh – минималистичные и качественные вещи вне времени;
- Daff – лаконичные силуэты, которые легко впишутся в любой гардероб;
- Lovebythemoon – трикотаж хорошего качества;
- Hvoya – качественная и актуальная обувь;
- Uyava – лаконичные и стильные сумки.
А вот бренд Zara украинские модницы любят за современность, стиль и яркие детали. В этих магазинах часто выбирают платья, пиджаки, футболки и украшения. Его можно заменить следующими украинскими производителями:
- Jul – крупнейший украинский масс-маркет бренд;
- Cenc – природные материалы и цвета;
- Hladysh – одежда с четкими линиями и интересными формами.