С начала полномасштабного вторжения России в Украину многие иностранные бренды на некоторое время закрыли свои магазины. Особой популярностью на рынке пользовалась одежда от Inditex Group.

Компания была представлена в 2008 году брендами Zara, Pull&Bear, Massimo Dutti, Bershka, Stradivarius, Oysho и Uterque. Какими украинскими брендами заменить популярные магазины одежды – читайте в материале.

Бюджетные украинские бренды

Одними из самых доступных иностранных брендов, вышедших из Украины в 2022 году, были Pull&Bear, Bershka и Stradivarius. Они фокусировались на создании одежды чаще всего для молодых людей.

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Их можно заменить популярными украинскими магазинами, которые производят свою продукцию в Украине. К примеру, Harvest, GOLDI и Staff. К тому же, большинство одежды, представленной у этих брендов, чаще всего продается по более низким ценам, чем от Inditex Group.

Чем заменить бренды белья

А вот белье Oysho, например, можно заменить следующими украинскими фирмами:

brabrabra;

Zhilyova Lingerie;

U-R-SO;

Lace up;

Pantiesbox;

Dari Co;

Leaf Lingerie;

O’She Lingerie;

O’Papa;

Scowth;

samokhvalova atelier.

Персональный стилист Анна Павленко уверена, что украинская фэшн-индустрия решительно шагает вперед и можно с уверенностью сказать, что одежда made in Ukraine – о высоком качестве, стильном дизайне и глубоком ощущении желаний современной женщины.

Бренд из вышеупомянутой группы Massimo Dutti славится своими качественными пальто, свитерами и сумочками. По ее словам, одежду более дорогого сегмента можно заменить следующими брендами:

Syndicate – о комфорте и долговечности;

Nuga – базовая одежда на все случаи жизни;

Hukh – минималистичные и качественные вещи вне времени;

Daff – лаконичные силуэты, которые легко впишутся в любой гардероб;

Lovebythemoon – трикотаж хорошего качества;

Hvoya – качественная и актуальная обувь;

Uyava – лаконичные и стильные сумки.

А вот бренд Zara украинские модницы любят за современность, стиль и яркие детали. В этих магазинах часто выбирают платья, пиджаки, футболки и украшения. Его можно заменить следующими украинскими производителями: