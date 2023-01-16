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Мода

Какими украинскими брендами заменить популярные магазины одежды

16 января 2023, 15:54
Анна Голишевская Редактор сайта Анна Павленко Персональный стилист
Мода
Источник: Unsplash

С начала полномасштабного вторжения России в Украину многие иностранные бренды на некоторое время закрыли свои магазины. Особой популярностью на рынке пользовалась одежда от Inditex Group.

Компания была представлена в 2008 году брендами Zara, Pull&Bear, Massimo Dutti, Bershka, Stradivarius, Oysho и Uterque. Какими украинскими брендами заменить популярные магазины одежды – читайте в материале.

Бюджетные украинские бренды

Одними из самых доступных иностранных брендов, вышедших из Украины в 2022 году, были Pull&Bear, Bershka и Stradivarius. Они фокусировались на создании одежды чаще всего для молодых людей.

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Их можно заменить популярными украинскими магазинами, которые производят свою продукцию в Украине. К примеру, Harvest, GOLDI и Staff. К тому же, большинство одежды, представленной у этих брендов, чаще всего продается по более низким ценам, чем от Inditex Group.

Чем заменить бренды белья

А вот белье Oysho, например, можно заменить следующими украинскими фирмами:

  • brabrabra;
  • Zhilyova Lingerie;
  • U-R-SO;
  • Lace up;
  • Pantiesbox;
  • Dari Co;
  • Leaf Lingerie;
  • O’She Lingerie;
  • O’Papa;
  • Scowth;
  • samokhvalova atelier.

Персональный стилист Анна Павленко уверена, что украинская фэшн-индустрия решительно шагает вперед и можно с уверенностью сказать, что одежда made in Ukraine – о высоком качестве, стильном дизайне и глубоком ощущении желаний современной женщины.

Мода

Фото — Unsplash

Бренд из вышеупомянутой группы Massimo Dutti славится своими качественными пальто, свитерами и сумочками. По ее словам, одежду более дорогого сегмента можно заменить следующими брендами:

  • Syndicate – о комфорте и долговечности;
  • Nuga – базовая одежда на все случаи жизни;
  • Hukh – минималистичные и качественные вещи вне времени;
  • Daff – лаконичные силуэты, которые легко впишутся в любой гардероб;
  • Lovebythemoon – трикотаж хорошего качества;
  • Hvoya – качественная и актуальная обувь;
  • Uyava – лаконичные и стильные сумки.

А вот бренд Zara украинские модницы любят за современность, стиль и яркие детали. В этих магазинах часто выбирают платья, пиджаки, футболки и украшения. Его можно заменить следующими украинскими производителями:

  • Jul – крупнейший украинский масс-маркет бренд;
  • Cenc – природные материалы и цвета;
  • Hladysh – одежда с четкими линиями и интересными формами.
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