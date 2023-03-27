Саме весною починається час експериментів, яскравих, соковитих кольорів та незвичайних дизайнів.

Після холодної зими завжди кортить тепла та позитиву, і навіть якщо спочатку все одно доводиться ходити в зимовому пальті, то на нігтиках вже в березні хочеться бачити оптимістичний весняний дизайн.

Манікюр весна 2023 на квадратні нігті: цікаві кольори та дизайни – дивіться в матеріалі.

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Манікюр весна 2023 на квадратні нігті: мінімалізм

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Мінімалістичні дизайни без зайвих деталей та великого нагромадження декоративних елементів – тренд не тільки весни, а й останніх років.

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Найчастіше зараз роблять однотонне або різнокольорове покриття без візерунків та прикрас, але це не означає, що потрібно відмовлятися від дизайну зовсім. Лаконічні схематичні малюнки, акуратні акценти декором – ось компоненти, з яких складається хороший мінімалістичний манікюр

Манікюр весна 2023: 3D-декор

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У новому сезоні на піку популярності буде дизайн нігтів із 3D-декором найрізноманітніших форм. Нейл-арт з таким дизайном виглядає незвичайно, креативно та по-новаторськи.

Дизайн з блискітками та стразами

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Блискітки, стрази, конфетті, як і раніше, актуальні, але і цього дизайну торкнулися тенденції мінімалізму. Надлишок блискіток і візерунків – відійшли із модних трендів.

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У моді – елегантність та витонченість, ненав’язливість декору та лаконічні, але яскраві акценти. Найпопулярніші варіанти весни 2023: нюдовий, молочний, білий манікюр з глітером біля кутикули, або з блискучими камінчиками.

Ідеї френчу на весну

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Валентина Белоклинцева (@armi_nails_)

Французький манікюр – вічна класика, яка може набувати нових оригінальних форм, залежно від модних тенденцій. Навесні 2023 року френч дуже популярний: особливо актуально дивиться дизайн на коротких нігтях з дуже тонкими лініями білого або будь-якого іншого кольору.

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Також французький манікюр можна поєднувати з малюнком, зі стразами та камінням, щоб нігті виглядали цікаво та красиво.

Втирка металік весна 2023

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Ще один тренд цієї весни – квадратні нігті з втиркою металік. Щоб манікюр виглядав по-весняному, підбирайте максимально ніжні кольори: перлинний, відтінки рожевого, бузкового, фіолетового, блакитного.

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Квіткові візерунки

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Екатерина Яйленко (Кукушкина) (@katerinakuku_nail)

Часто весняний манікюр не обходиться без квітів та рослинних візерунків – з гілочками та листочками. Реалістичний живопис чи схематичні орнаменти – у будь-якому варіанті квіти виглядатимуть як ідеальний дизайн для весняного манікюру.

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Ключові кольори у палітрі: рожевий, бузковий, червоний, фіолетовий, синій, блакитний, зелений. Додадуть краси квітковим малюнкам елементи декору: фольга, глітер, конфетті.

Абстракція

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Екатерина Яйленко (Кукушкина) (@katerinakuku_nail)

Абстрактні візерунки та малюнки залишаються у тренді в 2023 році. Хвилясті лінії, різні геометричні форми, недбалі мазки фарбою красиво відтінить золотиста або срібляста фольга, ненав’язливі блискітки, декоративні елементи металік.