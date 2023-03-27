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Мода

Манікюр весна 2023 на квадратні нігті: цікаві тренди та кольори

27 Березня 2023, 13:23
Анна Голішевська Редакторка сайту
Манікюр
Джерело: Unsplash

Саме весною починається час експериментів, яскравих, соковитих кольорів та незвичайних дизайнів.

Після холодної зими завжди кортить тепла та позитиву, і навіть якщо спочатку все одно доводиться ходити в зимовому пальті, то на нігтиках вже в березні хочеться бачити оптимістичний весняний дизайн.

Манікюр весна 2023 на квадратні нігті: цікаві кольори та дизайни – дивіться в матеріалі.

Зараз дивляться

Манікюр весна 2023 на квадратні нігті: мінімалізм

 

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Допис, поширений МАНИКЮР ПЕДИКЮР КИРОВ ЦЕНТР (@koznail)

Мінімалістичні дизайни без зайвих деталей та великого нагромадження декоративних елементів – тренд не тільки весни, а й останніх років.

 

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Допис, поширений МАНІКЮР ◾ ЛЬВІВ / СИХІВ (@nail_mironchuk)

Найчастіше зараз роблять однотонне або різнокольорове покриття без візерунків та прикрас, але це не означає, що потрібно відмовлятися від дизайну зовсім. Лаконічні схематичні малюнки, акуратні акценти декором – ось компоненти, з яких складається хороший мінімалістичний манікюр

Манікюр весна 2023: 3D-декор

У новому сезоні на піку популярності буде дизайн нігтів із 3D-декором найрізноманітніших форм. Нейл-арт з таким дизайном виглядає незвичайно, креативно та по-новаторськи.

Дизайн з блискітками та стразами

Блискітки, стрази, конфетті, як і раніше, актуальні, але і цього дизайну торкнулися тенденції мінімалізму. Надлишок блискіток і візерунків – відійшли із модних трендів.

У моді – елегантність та витонченість, ненав’язливість декору та лаконічні, але яскраві акценти. Найпопулярніші варіанти весни 2023: нюдовий, молочний, білий манікюр з глітером біля кутикули, або з блискучими камінчиками.

Ідеї френчу на весну

 

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Допис, поширений Валентина Белоклинцева (@armi_nails_)

Французький манікюр – вічна класика, яка може набувати нових оригінальних форм, залежно від модних тенденцій. Навесні 2023 року френч дуже популярний: особливо актуально дивиться дизайн на коротких нігтях з дуже тонкими лініями білого або будь-якого іншого кольору.

 

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Допис, поширений Ольга Чугунова (@olgachugunova.nail73)

Також французький манікюр можна поєднувати з малюнком, зі стразами та камінням, щоб нігті виглядали цікаво та красиво.

Втирка металік весна 2023

Ще один тренд цієї весни – квадратні нігті з втиркою металік. Щоб манікюр виглядав по-весняному, підбирайте максимально ніжні кольори: перлинний, відтінки рожевого, бузкового, фіолетового, блакитного.

 

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Допис, поширений Sofiia (@sofiia_nails1)

Квіткові візерунки

Часто весняний манікюр не обходиться без квітів та рослинних візерунків – з гілочками та листочками. Реалістичний живопис чи схематичні орнаменти – у будь-якому варіанті квіти виглядатимуть як ідеальний дизайн для весняного манікюру.

 

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Допис, поширений Анастасия (@lusty_nail_)

Ключові кольори у палітрі: рожевий, бузковий, червоний, фіолетовий, синій, блакитний, зелений. Додадуть краси квітковим малюнкам елементи декору: фольга, глітер, конфетті.

Абстракція

Абстрактні візерунки та малюнки залишаються у тренді в 2023 році. Хвилясті лінії, різні геометричні форми, недбалі мазки фарбою красиво відтінить золотиста або срібляста фольга, ненав’язливі блискітки, декоративні елементи металік.

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