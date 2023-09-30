Які жіночі блузи носити цієї осені

Осінь – час затишку і постійних прогулянок. У цю пору хочеться мати по-особливому стильний вигляд. Оскільки одна з головних складових зовнішнього вигляду – це одяг, необхідно стежити за останніми новинками та трендами. Про те, які жіночі блузи потрібно вибирати цієї осені, дізнавалися Факти ICTV.

Чому саме блузи

У гардеробі сучасної жінки ніколи не буде зайвою стильна жіноча кофта. Її можна вважати базовою річчю.

Перевага цього елемента гардероба в його багатофункціональності.

Зараз дивляться

Одна й та ж сама блуза з офісного варіанта може перетворитися на вечірнє вбрання. Необхідно лише погратися зі штанами, взуттям та аксесуарами.

Блуза вважається завжди молодою річчю. Її можна комбінувати з чим завгодно – спідницями, штанами та навіть шортами.

Які блузи обирати на осінь 2023

Яскраві кольори

Осінь 2023 року несе із собою не тільки гарну погоду, а й нові тренди. Цього року будуть актуальними блузи яскравих відтінків.

Сині, зелені, рожеві та інші яскраві кольори блуз стануть чудовим доповненням до вашого образу.

Такі блузи можна комбінувати з піджаками в офіс або зі спідницями на вечерю в ресторан.

Класика

Чорні та білі блузи – це елементи класичного гардероба, які мають бути в шафі кожної.

Їх можна комбінувати з чим завгодно! У цьому й полягає їхня особливість.

Звертайте увагу на матеріал. Цього року краще обирати бавовну. Блузи з цього матеріалу приємні до тіла та дозволяють шкірі дихати.

Можна також погратися з формами. Оверсайз-моделі додадуть образу легкості. А блузи з широкими рукавами доповнять будь-яке вбрання.

Шовкові блузи

Тренд нинішньої осені. Завдяки матеріалам блуза підкреслить фігуру і стане родзинкою будь-якого образу.

Особливо стильною шовкова блуза буде в поєднанні зі штанами джинсового матеріалу та кросівками https://answear.ua/k/vona/vzuttya/krosivky. Так образ матиме вигляд у стилі кежуал (сasual), який і досі залишається в тренді.

Стоячий комір

Комір-стійка – новий тренд, який тільки набирає обертів. Цього року дизайнери представили такий варіант для стриманих і зручних образів.

Носити блузу зі стоячим коміром можна на роботу, або ж використовувати для повсякденних образів.

Стильними деталями до таких блуз стали масивні рукави, декоративні ґудзики та мереживо.

Прозорість

Прозорість у тренді вже не один сезон, осінь 2023 року – не виняток.

Часто їх комбінують зі штанами та взуттям на низькій підошві, однак і під спідницю з підборами вони теж підійдуть.

Прозорі кофтинки доповнить одягнений під низ топ. З кольором топів можна погратися. Підійде як класичний чорний, так і яскравий, модний цього сезону.

Принти

Попри тренд на класичні кольори, різноманітні принти на блузах теж будуть актуальними.

Тваринні варіанти принтів стануть родзинкою будь-якого образу.

Лінії – як не дивно, входять у тренди. Вертикальні або горизонтальні лінії на блузах додадуть образу романтичності. Але враховуйте тип фігури, адже такий принт може повнити.

Вишивка здатна прикрасити просту, легку блузу. Варто звернути увагу на вишивку, що покриває більшість блузи. Такий варіант можна поєднувати зі штанами та спідницями.

Блузки-туніки

У цьому сезоні варто звернути на них особливу увагу. Подовжені варіанти кофтинок – новий тренд. До них вдало пасуватимуть вузькі чи широкі жіночі штани. Завдяки блузі-туніці образ буде виграшним як на роботі, так і на вечірній прогулянці.

Головне – під час вибору блуз спиратися на власні смаки та не забувати враховувати особливості фігури. Тоді будь-який одяг матиме на вас стильний вигляд.