Прическа пучок всегда будет актуальной, удобной и подходящей под самые разные образы. Когда смотришь на картинку, где девушка с пучком, то кажется, что ничего сложного в этом нет. Но потом начинаешь делать ее самостоятельно и понимаешь, что получается загогулина вместо стильной прически.
На самом деле в этом действительно нет ничего космического, просто стоит придерживаться ряда правил, которые Фактам Life раскрыла мастер по прическам Наталья Антония.
Как сделать пучок на длинные волосы – инструкция
- Начинаем с затылка. Чтобы его красиво оформить используйте пудру для объема, которую следует нанести на корни волос. Стоимость такой пудры на маркетплейсах стартует от 100 грн.
- После чего делаем небольшой начес. Это важно, так как не стоит прямо сходу превращаться в модницу из 90-х.
- Если необходимо убрать излишнюю пушистость, то используйте лак или спрей.
- Затем в нижней части головы завязываем хвост на один оборот, а на втором волосы достаем до половины.
- У вас внизу пучка должна остаться прядь волос, которую стоит разделить на две части, а затем ими обернуть пучок, как показано на видео.
- Затем беленькой резинкой свяжите две эти пряди в самом верху, перекрутите их. У вас получиться колечко, в которое нужно продеть весь пучок.
- Чтобы зафиксировать в пучке оставшийся кончик прядей, используйте шпильки.
- В финале фиксируйте весь пучок шпильками и лаком для волос. Главное – не переусердствуйте, чтобы прическа не была похожа на забетонированную скульптуру.
Если вы совсем новичок и такой вариант вам показался сложным, то есть еще один. Этот способ точно сможет повторить каждая девушка за минимум времени.
- Нужно заплести косичку, а затем свернуть ее будто бы в рулет.
- После чего фиксируем пучок шпильками, а торчащие волоски – лаком.
Если вы хотите, чтобы было видно, как обстоят дела сзади, то возьмите второе зеркало и поставьте его на уровне вашего плеча слева или справа.
Идеи стильных пучков на 2023 год
- Пучок в стиле нулевых
Многие тренды пробираются к нам с тех времен, и прически не стали исключением. Сейчас поговорим о пучке. В целом не важно как он выполнен, но есть одна отличительная черта — это торчащие пряди волос вверх, зафиксированные лаков, а иногда даже гелем. Кстати, топ-модель Джиджи Хадид с таким пучком появлялась на Met Gala.
- Классический пучок
То, что всегда с нами, как говорится. Просто собранные в пучок волосы, без лишней пушистости.
- Пучок балерины
Особенно такой прием любит модель Белла Хадид, которую именно с ним часто застают папарацци в черте города. Также к нему не раз прибегала модель Хейли Бибер.
- Пучок с челкой спереди
Собранные волосы в высокий или низкий пучок, чаще всего будто бы небрежный, и уложенная челка. Такой прием любят певица Селена Гомес и инфлюенсер Кайли Дженнер.