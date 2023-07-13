Прическа пучок всегда будет актуальной, удобной и подходящей под самые разные образы. Когда смотришь на картинку, где девушка с пучком, то кажется, что ничего сложного в этом нет. Но потом начинаешь делать ее самостоятельно и понимаешь, что получается загогулина вместо стильной прически.

На самом деле в этом действительно нет ничего космического, просто стоит придерживаться ряда правил, которые Фактам Life раскрыла мастер по прическам Наталья Антония.

Как сделать пучок на длинные волосы – инструкция

Начинаем с затылка. Чтобы его красиво оформить используйте пудру для объема, которую следует нанести на корни волос. Стоимость такой пудры на маркетплейсах стартует от 100 грн. После чего делаем небольшой начес. Это важно, так как не стоит прямо сходу превращаться в модницу из 90-х. Если необходимо убрать излишнюю пушистость, то используйте лак или спрей. Затем в нижней части головы завязываем хвост на один оборот, а на втором волосы достаем до половины. У вас внизу пучка должна остаться прядь волос, которую стоит разделить на две части, а затем ими обернуть пучок, как показано на видео. Затем беленькой резинкой свяжите две эти пряди в самом верху, перекрутите их. У вас получиться колечко, в которое нужно продеть весь пучок. Чтобы зафиксировать в пучке оставшийся кончик прядей, используйте шпильки. В финале фиксируйте весь пучок шпильками и лаком для волос. Главное – не переусердствуйте, чтобы прическа не была похожа на забетонированную скульптуру.

Если вы совсем новичок и такой вариант вам показался сложным, то есть еще один. Этот способ точно сможет повторить каждая девушка за минимум времени.

Нужно заплести косичку, а затем свернуть ее будто бы в рулет. После чего фиксируем пучок шпильками, а торчащие волоски – лаком.

Если вы хотите, чтобы было видно, как обстоят дела сзади, то возьмите второе зеркало и поставьте его на уровне вашего плеча слева или справа.

Идеи стильных пучков на 2023 год

Пучок в стиле нулевых

Многие тренды пробираются к нам с тех времен, и прически не стали исключением. Сейчас поговорим о пучке. В целом не важно как он выполнен, но есть одна отличительная черта — это торчащие пряди волос вверх, зафиксированные лаков, а иногда даже гелем. Кстати, топ-модель Джиджи Хадид с таким пучком появлялась на Met Gala.

Классический пучок

То, что всегда с нами, как говорится. Просто собранные в пучок волосы, без лишней пушистости.

Пучок балерины

Особенно такой прием любит модель Белла Хадид, которую именно с ним часто застают папарацци в черте города. Также к нему не раз прибегала модель Хейли Бибер.

Пучок с челкой спереди

Собранные волосы в высокий или низкий пучок, чаще всего будто бы небрежный, и уложенная челка. Такой прием любят певица Селена Гомес и инфлюенсер Кайли Дженнер.