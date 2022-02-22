Як вуличні музиканти: Океан Ельзи перетворили міст на сцену та заспівали для українців

Відомий рок-гурт Океан Ельзи влаштував імпровізований концерт у Києві. Музиканти виступили у форматі вуличних артистів. Грали вони на Пішохідно-Велосипедному мосту, який біля арки Дружби народів.

Навколо Океану Ельзи зібрався натовп шанувальників, який підспівував лідеру колективу Святославу Вакарчуку.

Концерт музиканти влаштували заради того, щоб підтримати українців у ці складні часи та нагадати, що ми єдині.

– Сьогодні зранку, обговорюючи між собою всі події, у нас з’явилась ідея просто вийти в Києві на міст, як вуличні музиканти, зіграти декілька пісень під гітару. Відчули, що потрібно показати всім: ми у цьому всьому разом! Ми тут, вдома, ми продовжуємо робити свою справу, бути зосередженими, чіткими. Віримо у кожного з нас і, найбільше, у свою армію, – зазначили у гурту.

Попри те, що оголошення про виступ було лише за годину до нього, навколо них зібрався чималий натовп.

– Дякуємо усім, хто так швидко і неочікувано для нас самих сьогодні був поруч. Слава Україні! – йдеться у заяві Океану Ельзи.

До речі, співав Вакарчук під гітари, але одна з них була не простою. Одна із гітар, розписана представниками різних бригад ЗСУ на Сході України. Розписували гітару тоді, коли Святослав приїжджав на Донбас із концертами.

Фото: Madina Oktyabrinskaya