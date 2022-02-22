Как уличные музыканты: Океан Эльзы превратили мост в сцену и спели для украинцев

Известная рок-группа Океан Эльзы устроила импровизированный концерт в Киеве. Музыканты выступили в формате уличных артистов. Играли они на Пешеходно-Велосипедном мосту возле арки Дружбы народов.

Вокруг Океана Эльзы собралась толпа поклонников, которые подпевали лидеру коллектива Святославу Вакарчуку.

Концерт музыканты устроили для того, чтобы поддержать украинцев в эти сложные времена и напомнить, что мы едины.

— Сегодня утром, обсуждая все события, у нас появилась идея просто выйти в Киеве на мост, как уличные музыканты, сыграть несколько песен под гитару. Почувствовали, что нужно показать всем: мы в этом всем вместе! Мы здесь, дома, продолжаем делать свое дело, быть сосредоточенными, четкими. Верим в каждого из нас и больше всего в свою армию, — отметили в группе.

Несмотря на то, что объявление о выступлении было всего за час до него, вокруг них собралась немалая толпа.

— Спасибо всем, кто так быстро и неожиданно для нас самих сегодня был рядом. Слава Украине! — говорится в заявлении Океана Эльзы.

Кстати, пел Вакарчук под гитары, но одна из них была не простой. Одна из гитар, расписана представителями разных бригад ВСУ на Востоке Украины. Расписывали гитару того, когда Святослав приезжал на Донбасс с концертами.

Фото: Madina Oktyabrinskaya