Війна породила нові види обману і небезпек для жителів великих міст. Як захиститися в цей час і не потрапити в лапи пропаганди, покажуть у нових випусках програми Прихована небезпека. Премʼєра з Олексієм Душкою стартує 6 березня в ефірі телеканалу ICTV2.

Як захиститися від шахраїв-волонтерів? Як поводитися в ТРЦ, якщо його замінували? Чому ваш телефон може служити ворогу? Уникнути цих небезпек допоможе ведучий у новому сезоні соціальної програми. А ще поговорить і на інші важливі теми: обмани з ремонтом техніки, небезпеку блискавок та покинутих від війни езотичних тварин.

– Новий сезон ми почали знімати за пару тижнів до повномасштабного вторгнення. Нам вдалося видати навіть дві серії нашої програми. В одній з них ми навіть зробили попередження, як поводитися під час повітряних тривог, як зібрати тривожну валізку і про правило двох стін. Сподіваюся, що це комусь врятувало життя, – розказує ведучий Олексій Душка.

Прихована небезпека – програма розслідувань, що знайомить глядачів із неочікуваними небезпеками нашого побуту та дає корисні поради, які можуть врятувати ваше майно чи навіть життя. Не пропустіть премʼєру нового сезону, щоб вберегтися від загроз сьогодення.