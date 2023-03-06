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Как избежать опасностей во время войны: ICTV2 покажет новый сезон Скрытой опасности

6 марта 2023, 14:28
Карина Зуева редактор раздела Lifestyle
Прихована небезпека

Война породила новые виды обмана и опасностей для жителей больших городов. Как защититься в это время и не попасть в лапы пропаганды, покажут в новых выпусках программы Скрытая опасность. Премьера с Алексеем Душкой стартует 6 марта в эфире телеканала ICTV2.

Как защититься от мошенников-волонтеров? Как вести себя в ТРЦ, если его заминировали? Почему ваш телефон может служить врагу? Избежать этих опасностей поможет ведущий в новом сезоне социальной программы. А еще поговорит и на другие важные темы: обманы с ремонтом техники, опасность молний и брошенных от войны экзотических животных.

– Новый сезон мы начали снимать за пару недель до полномасштабного вторжения. Нам удалось выдать две серии нашей программы. В одной из них мы даже сделали предупреждение, как вести себя во время воздушных тревог, как собрать тревожный чемоданчик и о правиле двух стен. Надеюсь, что это кому-то спасло жизнь, – рассказывает ведущий Алексей Душка.

Скрытая опасность – программа расследований, которая знакомит зрителей с неожиданными опасностями нашего быта и дает полезные советы, которые могут спасти ваше имущество или даже жизнь. Не пропустите премьеру нового сезона, чтобы уберечься от угроз современности.

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