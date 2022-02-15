Джинси – універсальна річ, яка є в гардеробі кожного з нас. Різноманітність цього виду одягу величезна, тому необхідно знати, що саме в тренді.

Факти ICTV разом із персональним стилістом Анною Ткаченко розібралися, які джинсі модні в 2022 році, а також навели приклади стильних образів.

Безпрограшний варіант – прямі джинси з високою посадкою, як у моделі Джіджі Хадід. Вони підходять майже будь-якій фігурі та чудово видовжують силует.

Можна звернути увагу на джинси з широкими холошами, які спадають складками на взуття. Такий фасон носить модель Гейлі Бібер під грубі черевики. Також такі джинси можна одягати з кедами, челсі, ковбойками і взуттям на підборах.

Сміливо купуйте фасон wide leg, тобто розширені донизу джинси. Такі носить, наприклад, модель Кендал Дженнер.

Однак тут варто балансувати об’єм: якщо низ широкий, верх має бути в обтяжку. Якщо хочеться прикрити обтислий топ, накиньте поверх сорочку.

Актуальними залишаються total-denim луки, як у акторки Меган Фокс. При цьому, плечовий і поясний вироби можуть бути з одного матеріалу чи відрізнятися за відтінком.

Співачка Ріанна доводить, що джинси можуть носити навіть вагітні. Можна скористатися бойфрендами з низькою посадкою, яка ще з минулого сезону повернулася до нас із 2000-х.

Джинси за смаком зможе знайти кожен – різноманітність моделей, фасонів, кольорів. Це та річ, яка стане в нагоді на всі випадки життя. Джинси можна одягнути як у магазин, так і на побачення.

Головне – фантазія, почуття стилю та комфорт.