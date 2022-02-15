Джинсы – универсальная вещь, которая есть в гардеробе каждого из нас. Разнообразие этого вида одежды огромное, поэтому нужно знать, что именно в тренде.

Факты ICTV вместе с персональным стилистом Анной Ткаченко разобрались, какие джинсы в моде в 2022 году, а также привели примеры стильных образов.

Беспроигрышный вариант – прямые джинсы с высокой посадкой, как у модели Джиджи Хадид. Они подходят почти любой фигуре и отлично удлиняют силуэт.

Можно обратить внимание на джинсы с широкими штанинами, спадающими складками на обувь. Такой фасон носит модель Хейли Бибер под грубые ботинки. Также такие джинсы можно одевать с кедами, челси, ковбойками и обувью на каблуке.

Смело покупайте фасон wide leg, то есть расширенные книзу джинсы. Такие носит, например, модель Кендалл Дженнер.

Однако здесь следует балансировать объем: если низ широкий, верх должен быть в обтяжку. Если хочется прикрыть обтягивающий топ, накиньте поверх рубашку.

Актуальными остаются total-denim луки, как у актрисы Меган Фокс. При этом, плечевые и поясные изделия могут быть из одного материала или отличаться оттенком.

Певица Рианна доказывает, что джинсы могут носить даже беременные. Можно воспользоваться бойфрендами с низкой посадкой, еще с прошлого сезона вернувшейся к нам с 2000-х.

Джинсы по вкусу сможет найти каждый — разнообразие моделей, фасонов, цветов. Это та вещь, которая пригодится на все случаи жизни. Джинсы можно одеть как в магазин, так и на свидание.

Главное — фантазия, чувство стиля и комфорт.