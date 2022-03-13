Фронтвумен рок-гурту The Hardkiss Юлія Саніна в ефірі ICTV розповіла про ставлення до ЗСУ, підтримку та оптимізм у перемозі, а також звернулася до наших захисників.
Так, співачка зізналася, що ніхто не очікував масштабів війни, яку розпочне Росія в Україні.
– Ми всі здогадувалися, що може бути більша агресія від Росії, ніж протягом восьми років, але ніхто не здогадувався, які будуть масштаби. Коли відбулися перші вибухи по всій Україні, цього дня я зрозуміла, що це війна. Ніхто не здогадувався, що це відбуватиметься так довго, – зізналася Юлія.
Саніна також розповіла, що думає про українських захисників.
– Я пишаюся нашими ЗСУ, адже вони повністю порушили плани Кремля щодо швидкого вторгнення. Україна показує свою міць та силу. Кожен солдат, лікарі, кожен українець та кожна українка, де б вони не перебували, боремося, як можемо, – зізналася учасниця гурту The Hardkiss.
Вона додала, що через кілька днів зникла паніка, і взялася за допомогу як артист:
Поряд зі мною син і батьки у Києві – вони надають мені сил та розуміння, що треба боротися. Ми зараз ведемо велику інформаційну війну, але також допомагаємо фінансово.
Саніна також не пошкодувала слів нашим захисникам:
Ви – наші ангели-охоронці, ми вами дуже пишаємося. Пишаємося ЗСУ. Вдячні безмежно. Хочеться говорити це у вічі. Я впевнена, що після того, як ми переможемо, будуть і концерти на площах, дивитимемося в очі цим героям. Будь ласка, бережіть себе, бережіть нашу Україну, бережіть нас, наших рідних. Хочеться ще сказати нашим українцям, бережіть одне одного, наша міць у нашій єдності!