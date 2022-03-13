Фронтвумен рок-гурту The Hardkiss Юлія Саніна в ефірі ICTV розповіла про ставлення до ЗСУ, підтримку та оптимізм у перемозі, а також звернулася до наших захисників.

Так, співачка зізналася, що ніхто не очікував масштабів війни, яку розпочне Росія в Україні.

– Ми всі здогадувалися, що може бути більша агресія від Росії, ніж протягом восьми років, але ніхто не здогадувався, які будуть масштаби. Коли відбулися перші вибухи по всій Україні, цього дня я зрозуміла, що це війна. Ніхто не здогадувався, що це відбуватиметься так довго, – зізналася Юлія.

Саніна також розповіла, що думає про українських захисників.

– Я пишаюся нашими ЗСУ, адже вони повністю порушили плани Кремля щодо швидкого вторгнення. Україна показує свою міць та силу. Кожен солдат, лікарі, кожен українець та кожна українка, де б вони не перебували, боремося, як можемо, – зізналася учасниця гурту The Hardkiss.

Вона додала, що через кілька днів зникла паніка, і взялася за допомогу як артист:

Поряд зі мною син і батьки у Києві – вони надають мені сил та розуміння, що треба боротися. Ми зараз ведемо велику інформаційну війну, але також допомагаємо фінансово.

Саніна також не пошкодувала слів нашим захисникам: