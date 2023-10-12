Як створити стильне і зручне вбрання з Adidas Superstar: 5 модних порад для жінок

Якщо ви шукаєте класичні, культові кросівки з сучасним профілем, то Adidas Superstar – це те, що вам потрібно. Спочатку вони були розроблені як баскетбольне взуття 1969 року, але незабаром стали модною річчю для знаменитостей, музикантів і шанувальників вуличного стилю. Adidas Superstar мають шкіряний верх, гумовий носок і три зубчасті смужки з боків. Вони представлені в різних кольорах, візерунках і колабораціях, що дає змогу легко знайти пару, яка відповідає вашому характеру та смаку.

У цьому матеріалі ми розповімо вам, як носити Adidas Superstar, і допоможемо підібрати ідеальний образ для будь-якого випадку.

Повсякденне вбрання

Кросівки Adidas Superstar – універсальний вибір для повсякденного вбрання. Їх можна поєднувати з різними предметами одягу, включно з джинсами, легінсами та шортами. Це вбрання ідеально підходить для бігу у справах або обіду з друзями. Для створення суворішого повсякденного образу поєднуйте Superstars зі светром, толстовкою і укороченими штанами. Цей зручний, але стильний одяг можна носити з різних приводів: від звичайного робочого дня в офісі до пізньої вечері у вихідні.

Зараз дивляться

Для більш жіночного образу поєднуйте кросівки з сукнею або спідницею. Вийде веселе і грайливе вбрання, що ідеально підходить для походу куди-небудь із друзями або випадкового побачення. Спробуйте поєднувати чорні Superstar із чорною сукнею, щоб створити елегантний і вишуканий образ. Такий лук ідеально підходить для вечірнього виходу або будь-якого офіційного заходу. Сукня надає елегантності, а кросівки – невимушеності. Не соромтеся експериментувати з сукнями різної довжини та фасону.

Спортивний стиль

Під час вибору стилю кросівок Adidas Superstar завжди варто звернути увагу на спортивне вбрання. Ці культові кросівки спочатку створювали для баскетболістів, тому не дивно, що вони мають чудовий вигляд зі спортивним одягом. Класичне спортивне вбрання – це чорні легінси, біла майка і джинсова куртка. Такий образ ідеально підходить для повсякденного дня, коли потрібно бігти у справах або йти в спортзал. Чорні легінси забезпечують гладку і зручну основу, а біла майка надає образу легкості. Джинсова куртка допомагає зв’язати його воєдино.

Прості джинси і футболка

Класичний і простий дизайн цих кросівок робить їх ідеальним варіантом практично для будь-якого вбрання. Одна з найпопулярніших комбінацій – джинси та футболка. Це простий, але стильний образ, який завжди залишається в тренді. Щоб додати оригінальності класичному поєднанню, можна підкотити джинси або додати ремінь. Такий лук чудово пасує для прогулянок, відпочинку та подорожей і на роботу. Не бійтеся бути простішими. Вибирайте Адідас Суперстар на PRM.com, комбінуйте їх із джинсами і футболкою – і нехай ваші суперзірки говорять самі за себе!

Грайтеся з кольорами та візерунками

Adidas Superstar не тільки зручні й універсальні, а й представлені в широкому асортименті кольорів і візерунків. Сміливі та яскраві відтінки, стримані варіанти в нейтральних тонах – ця лінійка пропонує дуже великий вибір на будь-який смак і колір. То чому б не повеселитися і не погратися з різними поєднаннями? Яскраві жовті або сині кросівки можуть додати яскравих фарб у нейтральне вбрання, а білі, чорні або бежеві моделі зроблять акцент на одязі чи аксесуарі.

Підбираємо аксесуари

Якщо йдеться про аксесуари, то за вибору Adidas Superstars краще менше, ніж більше. Одним із популярних аксесуарів, що поєднуються з Adidas Superstars, є бейсболка. Проста класична бейсболка нейтрального кольору, наприклад, чорного або темно-синього, може додати образу спортивної нотки. Також кросівки можна доповнити елегантним мінімалістичним годинником. Нарешті, не забувайте про гарну сумку. Сумка-кроссбоді або рюкзак – практичний і водночас стильний елемент вбрання, який буде дуже гармонійним із вашими суперзірками.