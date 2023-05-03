Дістати речі після прання та зрозуміти, що вони полиняли – неприємна ситуація, яка може статися з кожним. Проте не поспішайте відправляти одяг на смітник, полинялі речі можна привести до ладу!

Як врятувати полинялі речі після прання, читайте в нашому матеріалі.

Що робити, якщо речі полиняли після прання

Якщо після прання ви помітили, що на одязі зʼявились неприємні кольорові плями, не варто панікувати!

Спробуйте випрати полинялі речі ще раз. При цьому температура прання має бути 60-90°.

Це допоможе очистити одяг від зайвих розводів. Навіть якщо речі не відновляться повністю, частина фарби все одно вимиється та посвітлішає. А це полегшить ваші наступні дії.

Також допоможе врятувати полинялі речі якісний плямовивідник. Його потрібно застосувати відразу після того, як побачили плями:

обробіть одяг засобом для видалення плям;

занурте речі у гарячу воду та залиште на 15-20 хв (точний час дивіться в інструкції);

ще раз виперіть річ у пральній машинці при температурі не менше 60°. Для кращого ефекту, можна додати вивідник у машинку.

До речі, якщо у вас полиняли білі речі, варто скористатися відбілювачем. Необхідно просто замочити у ньому білизну на 4-7 год, а потім випрати її.

Якщо нічого не допомагає, можна здати одяг у хімчистку. Професіонали точно зможуть врятувати вашу білизну!

Народні способи

Нашатирний спирт і перекис водню

Аби врятувати полинялі речі:

Розведіть у гарячій воді нашатирний спирт (або перекис водню) в пропорції: 1 ч. л. засобу на 1 л води. Занурте в готовий розчин зіпсований одяг, поставте каструлю на вогонь та доведіть до кипіння. Потім витягніть речі та дайте трохи охолонути. Якщо вивести плями з першого разу не вдалося, повторіть процедуру ще раз, а потім виперіть одяг у пральній машинці.

Зверніть увагу, що нашатирний спирт чи перекис водню мають дуже специфічний запах, тому обовʼязково відкрийте усі вікна в квартирі.

Крохмаль та лимонна кислота

Щоб приготування засіб для видалення плям, вам знадобиться:

крохмаль – 1 ст.л;

лимонна кислота – 1 ст.л;

мильна стружка – 1 ст.л;

кухонна сіль – 0,5 ст. л.

Змішайте усі інгредієнти та нанесіть готову суміш на проблемні місця одягу (на вивороті). Залиште білизну на п’ять годин, а потім виперіть з пральним порошком.

Кип’ятіння

Це усім відомий бабусин метод, який може допомогти врятувати полинялу білу білизну. Вам необхідно:

намочити заплямовані місця на одязі;

натерти їх господарським милом та залишити на 10 хв;

покладіть речі у велику каструлю, залийте водою та поставте кипʼятитися.

Кип’ятіння може тривати до 2 год для щільних матеріалів, і не більше 30 хв – для тонких.

По завершенню процесу, не поспішайте діставати білизну, вона має трохи охолонути.

Пральний порошок

Вам знадобиться:

пральний порошок – 100 г;

гаряча вода – 5 л;

кисневий відбілювач – 1 ст.л;

рослинна олія – 1 ст.л.

Розведіть пральний порошок у гарячій воді та ретельно перемішайте. Додайте у розчин кисневий відбілювач та рослинну олію. Занурте туди полинялі речі.

Залиште одяг на 2-3 години, щоб вода повністю охолонула. Час від часу помішуйте одяг з розчином.

По закінченню часу виперіть одяг у машинці, але без порошку. Результат ви побачите відразу після прання!