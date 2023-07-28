Зробити ефектну укладку в наш час можна й без спеціальних пристроїв. Наприклад, плойок або інших електричних приладів, насадок. Для цього необхідне тільки бажання та час. Як накрутити волосся на пасок від халата – читайте в матеріалі.
Який пасок можна брати для накручування волосся
Цей дешевий метод має єдину умову – аби пасок був саме із тканини, а не зі шкіри. Тобто те, буде від халата чи сукні – неважливо. Краще обирати натуральні матеріали, які не зашкодять волоссю. Метод ідеально підійде для тих жінок та чоловіків, в яких довге волосся.
Як накрутити волосся на пасок від халата: покрокова інструкція
- Для початку ретельно розчешіть волосся та розділіть його навпіл.
- Нанесіть на волосся мус, щоб зафіксувати локон (оминаючи шкіру голови).
- Покладіть пасок на голову так, як пов’язку.
- Візьміть те пасмо волосся, яке розташоване найближче до вашого обличчя (товщиною близько двох сантиметрів).
- Оберніть його навколо смужки поясу.
- Після цього до першого пасма доберіть ще одне пасмо й оберніть навколо поясу так, ніби ви заплітаєте косу.
- Просто закріпіть пасмо волосся навколо смужки й зберіть з обох сторін у невеликі пучки.
- Для додаткової безпеки прикріпіть їх шпильками.
- Потримайте пояс на голові 5-8 годин (краще – цілу ніч).
- Зніміть пасок та обприскайте волосся лаком.
@aleksa_sw Replying to @karina ???????????? ♬ Aesthetic – Tollan Kim