Шоу-бізнес Технології Авто Відпочинок Свята в Україні Астрологія Лайфхаки Підтримати Відео
Мода

Як накрутити волосся на пасок від халата: інструкція

28 Липня 2023, 17:27
Анна Голішевська редакторка стрічки
Волосся
Джерело: Unsplash

Зробити ефектну укладку в наш час можна й без спеціальних пристроїв. Наприклад, плойок або інших електричних приладів, насадок. Для цього необхідне тільки бажання та час. Як накрутити волосся на пасок від халата – читайте в матеріалі.

Який пасок можна брати для накручування волосся

Цей дешевий метод має єдину умову – аби пасок був саме із тканини, а не зі шкіри. Тобто те, буде від халата чи сукні – неважливо. Краще обирати натуральні матеріали, які не зашкодять волоссю. Метод ідеально підійде для тих жінок та чоловіків, в яких довге волосся.

Як накрутити волосся на пасок від халата: покрокова інструкція

  1. Для початку ретельно розчешіть волосся та розділіть його навпіл.
  2. Нанесіть на волосся мус, щоб зафіксувати локон (оминаючи шкіру голови).
  3. Покладіть пасок на голову так, як пов’язку.
  4. Візьміть те пасмо волосся, яке розташоване найближче до вашого обличчя (товщиною близько двох сантиметрів).
  5. Оберніть його навколо смужки поясу.
  6. Після цього до першого пасма доберіть ще одне пасмо й оберніть навколо поясу так, ніби ви заплітаєте косу.
  7. Просто закріпіть пасмо волосся навколо смужки й зберіть з обох сторін у невеликі пучки.
  8. Для додаткової безпеки прикріпіть їх шпильками.
  9. Потримайте пояс на голові 5-8 годин (краще –  цілу ніч).
  10. Зніміть пасок та обприскайте волосся лаком.
@aleksa_sw Replying to @karina ???????????? ♬ Aesthetic – Tollan Kim

Читайте також:
Як накрутити волосся на пасок від халата: інструкціяСтильні зачіски на середнє волосся: п’ять вишуканих варіантів

Теги
волосся зачіска зачіски Мода
Якщо ви побачили помилку в тексті, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Cntrl + Entr.
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь