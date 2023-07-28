Зробити ефектну укладку в наш час можна й без спеціальних пристроїв. Наприклад, плойок або інших електричних приладів, насадок. Для цього необхідне тільки бажання та час. Як накрутити волосся на пасок від халата – читайте в матеріалі.

Який пасок можна брати для накручування волосся

Цей дешевий метод має єдину умову – аби пасок був саме із тканини, а не зі шкіри. Тобто те, буде від халата чи сукні – неважливо. Краще обирати натуральні матеріали, які не зашкодять волоссю. Метод ідеально підійде для тих жінок та чоловіків, в яких довге волосся.

Як накрутити волосся на пасок від халата: покрокова інструкція