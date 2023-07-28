Сделать эффектную укладку в настоящее время можно и без специальных устройств. Например, плоек или других электрических приборов, насадок. Для этого нужно только желание и время. Как накрутить волосы на пояс от халата – читайте в материале.
Какой пояс можно брать для накручивания волос
Этот дешевый метод имеет единственное условие – чтобы пояс был именно из ткани, а не из кожи. То есть, будет он от халата или платья – не важно. Лучше выбирать натуральные материалы, которые не повредят волосы. Метод идеально подойдет для тех женщин и мужчин, у которых длинные волосы.
Как накрутить волосы на пояс от халата: пошаговая инструкция
- Для начала тщательно расчешите волосы и разделите их пополам.
- Нанесите на волосы мусс, чтобы зафиксировать локон (минуя кожу головы).
- Положите пояс на голову так, как повязку.
- Возьмите ту прядь волос, которая расположена ближе к вашему лицу (толщиной около 2 см).
- Оберните ее вокруг полоски пояса.
- После этого к первой пряди подберите еще одну прядь и оберните вокруг пояса так, будто вы заплетаете косу.
- Просто закрепите прядь волос вокруг полоски и соберите с обеих сторон в небольшие пучки.
- Для дополнительной безопасности прикрепите их шпильками.
- Подержите пояс на голове 5-8 ч (лучше – всю ночь).
- Снимите ремень и опрыскайте волосы лаком.
@aleksa_sw Replying to @karina ???????????? ♬ Aesthetic — Tollan Kim