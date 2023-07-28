Сделать эффектную укладку в настоящее время можно и без специальных устройств. Например, плоек или других электрических приборов, насадок. Для этого нужно только желание и время. Как накрутить волосы на пояс от халата – читайте в материале.

Какой пояс можно брать для накручивания волос

Этот дешевый метод имеет единственное условие – чтобы пояс был именно из ткани, а не из кожи. То есть, будет он от халата или платья – не важно. Лучше выбирать натуральные материалы, которые не повредят волосы. Метод идеально подойдет для тех женщин и мужчин, у которых длинные волосы.

Как накрутить волосы на пояс от халата: пошаговая инструкция