Українська хустка – своєрідний вид мистецтва. Це старовинний предмет гардероба, який набув широкого вжитку ще у XVII столітті. Значення має її колір, візерунок та варіанти носіння.

Співачка Аліна Паш відома не лише своєю творчістю, а й бажанням берегти традиції та фольклор. Артистку нерідко можна побачити в хустках, зав’язаних оригінальним способом. Наразі вона вирішила поділитися варіантами їх носіння і з нами. Чотири способи в’язання хустки – далі в матеріалі.

Зав’язати хустку можна склавши її по діагоналі і обернувши навколо голови – практично на лобі. Ззаду робимо вузлик. Такий спосіб збереже вашу зачіску й укладку.

Другий варіант не менш легкий. Хустку також необхідно скласти по діагоналі, але покрити нею потрібно всю голову. Зв’язувати починаємо спереду, заправляючи всередину обидва кінці хустки.

Ще один спосіб – зібрати волосся в пучок і покрити всю голову діагонально складеною хусткою. Зафіксувати необхідно вузликом на пучку. Такий варіант можна найчастіше побачити на самій Аліні.

Для четвертого способу знадобитися вже дві хустки. Волосся необхідно зав’язати ззаду – щоб вона мала опору. Складена по діагоналі хустка – база. Обертаємо її навколо чола і зав’язуємо ззаду вузлик. Зверху покриваємо трохи більшою хусткою і заправляємо все всередину.

Як бачимо, хустку можна носити не тільки класичним способом, існує і безліч інших варіантів, які доповнять ваш образ і зроблять його ще цікавішим.