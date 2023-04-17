Украинский платок — своеобразный вид искусства. Это старинный предмет гардероба, который приобрел широкое потребление еще в XVII веке. Значение имеет его цвет, узор и варианты ношения.

Певица Алина Паш известна не только своим творчеством, но желанием беречь традиции и фольклор. Артистку нередко можно увидеть в платках, завязанных оригинальным способом. А сейчас она решила поделиться вариантами их ношения и с нами. Четыре способа вязания платка — далее в материале.

Завязать платок можно сложив его по диагонали и обернув вокруг головы — практически на лбу. Сзади делаем узелок. Такой способ сохранит вашу прическу и укладку.

Второй вариант не менее легкий. Платок также необходимо сложить по диагонали, но покрыть им нужно всю голову. Связывать начинаем спереди, заправляя внутрь оба конца платка.

Еще один способ — собрать волосы в пучок и покрыть всю голову диагонально сложенным платком. Зафиксировать необходимо узелком на пучке. Такой вариант можно чаще всего увидеть на самой Алине.

Для четвертого способа понадобиться уже два платка. Волосы необходимо завязать сзади — чтобы он имел опору. Сложенный по диагонали платок — база. Оборачиваем его вокруг лба и завязывает сзади узелок. Сверху покрываем чуть большим платком и заправляем все внутрь.

Как видим, платок можно носить не только классическим способом, существует и множество других вариантов, которые дополнят ваш образ и сделают его еще интересней.