Акторки Дизель Шоу поділилися своїми секретами краси, які допомагають їм мати чудовий вигляд та підтримувати себе у відмінній формі. Знаменитості розповіли про догляд за обличчям та тілом в домашніх умовах.

Вікторія Булітко вважає, що запорука жіночої краси та молодості в генетиці й дисципліні.

– Я вдячна батькам за прекрасні гени, але також і працюю над собою. Я щодня наношу денний крем, крем для очей і для тіла. Масаж обличчя також допомагає залишатися красивою. Не відмовляюся і від вітамінів, і не соромлюся ходити без косметики, – поділилася Вікторія.

Яна Глущенко також поділилася подробицями про свої щоденні процедури.

– Я практично нічого не роблю, хіба що зволожую обличчя. На це часто немає часу. Користуюся кремом SPF не тільки влітку – сонячні промені помітно прискорюють старіння шкіри, – каже Яна.

Багатодітна мама Маруся Грицук для підтримки краси користується послугами лазні.

– Я змішую сіль з медом, наношу на тіло і в парну! А після пірнаю з головою в холодну купіль. Після цього помічаю покращення кольору обличчя, а сліди від втоми зникають, – ділиться своїм секретом Маруся.

Юлія Мотрук під час догляду робить акцент на органічній косметиці.

– Маски з натуральної блакитної глини підтримують моє обличчя у тонусі! Для мене б’юті-процедура – це похід до остеопата. Спина помітно впливає на загальний зовнішній вигляд, – ділиться Юлія.

9 вересня у всьому світі відзначають День краси. На честь цього українські зірки показали свої фото без макіяжу.