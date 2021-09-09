Актрисы Дизель Шоу поделились своими секретами красоты, которые помогают им прекрасно выглядеть и поддерживать себя в отличной форме. Знаменитости рассказали об уходе за лицом и телом в домашних условиях.

Виктория Булитко считает, что залог женской красоты и молодости в генетике и дисциплине.

– Я благодарна родителям за прекрасные гены, но также и работаю над собой. Я ежедневно наношу дневной крем, крем для глаз и для тела. Массаж лица также помогает оставаться красивой. Не отказываюсь и от витаминов, и не стесняюсь ходить без косметики, – поделилась Виктория.

Яна Глущенко также поделилась подробностями о своих ежедневных процедурах.

– Я практически ничего не делаю, разве что увлажняю лицо. На это зачастую нет времени. Пользуюсь кремом SPF не только летом — солнечные лучи заметно ускоряют старение кожи, – говорит Яна.

Многодетная мама Маруся Грицук для поддержания красоты пользуется услугами бани.

– Я смешиваю соль с медом, наношу на тело и в парную! А после ныряю с головой в холодную купель. После этого замечаю улучшения цвета лица, а следы от усталости исчезают, — делится своим секретом Маруся.

Юлия Мотрук во время ухода делает акцент на органической косметике.

– Маски из натуральной голубой глины поддерживают мое лицо в тонусе! Для меня бьюти-процедура – это поход к остеопату. Спина заметно влияет на общий внешний вид, – делится Юлия.

9 сентября во всем мире отмечают День красоты. В честь этого украинские звезды показали свои фото без макияжа.