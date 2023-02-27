Одним из культовых сериалов 1990-х, который остается популярным по сей день, являются Друзья. В то время он стал своеобразным феноменом, а большинство фанатов знают подробности сюжета досконально.

Одна из главных героинь — Рэйчел Грин, роль которой играла Дженнифер Энистон. Много событий в сериале крутяться именно вокруг нее, а потому настоящие поклонники наверняка знают — где работала Рэйчел, сколько ей лет, в какой серии она рассталась с Россом и когда начала встречаться с Джо.

Факты ICTV подготовили тест для истинных фанатов сериала, чтобы вы смогли проверить — насколько хорошо знаете Рэйчел Грин из Друзей. Возможно, многое уже забылось, а потому вы решите пересмотреть ситком еще раз.

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Первая серия американского ситкома вышла в 1994 году. Всего сериал состоит из 10 эпизодов, последний был снять в 2004 году.

В ленте рассказывается о жизни шестерых друзей. Действия в основном разворачиваются на Манхэттене (Нью-Йорк).

Стоит отметить, что весной 2021 года на видеосервисе HBO Max вышел спецвыпуск Друзей с участием всех главных актёров оригинального шоу.