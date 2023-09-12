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Я знаю, що здатна на це! Дар’я Легейда зізналася, що думає піти на фронт

12 Вересня 2023, 08:51
Каріна Зуєва редакторка розділу Lifestyle
Дарья Легейда

Акторка Дар’я Легейда зізналася, що постійно думає про те, щоб піти на фронт. Однак є одне але, яке не дозволяє їй цього зробити.

Так, Легейда розповіла, що в неї є деякі проблеми зі здоров’ям.

– Я знаю, що здатна на це – і морально, і фізично була б, якби не проблеми зі здоров’ям. Моє коліно просто може зіграти дуже погану історію. Ти ж у такому разі несеш відповідальність не лише за своє життя, а й за тих, хто буде поруч із тобою, – каже Дар’я.

Додає, через це зараз не може взяти на себе таку відповідальність, але коли вже не буде важливим – здорове чи не здорове в тебе коліно – піде.

Зараз дивляться

– Якщо таке, що потрібно просто йти туди, бо це єдиний вихід, я зроблю це. Щодня ті самі думки упереміш із неймовірною гордістю і вдячністю всім тим, хто не забуває і працює на перемогу, – наголосила акторка.

До слова, батько Дар’ї перебуває в лавах ЗСУ, захищаючи нашу країну від російських окупантів. Чоловік Легейди, актор Дмитро Сова, спершу був у ТРО, після весь час займався волонтерством, зараз проходить навчання в лавах ЗСУ.

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Фото: Дар’я Легейда

Джерело
Аліна Доротюк
Теги
актриса Дмитро Сова Фронт
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