Актриса Дарья Легейда призналась, что постоянно думает о том, чтобы пойти на фронт. Однако есть одно но, которое не позволяет ей этого сделать.

Так, Легейда рассказала, что у нее есть некоторые проблемы со здоровьем.

— Я знаю, что способна на это — и морально, и физически была бы, если бы не проблемы со здоровьем. Мое колено просто может сыграть очень плохую историю. Ты же в таком случае несешь ответственность не только за свою жизнь, а и за тех, кто будет рядом с тобою, — говорит Дарья.

Добавляет, из-за этого сейчас не может взять на себя такую ответственность, но когда уже не будет важным — здорово или не здорово у тебя колено — пойдет.

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— Если такое, что нужно просто идти туда, потому что это единственный выход, я сделаю это. Каждый день одни и те же мысли вперемешку с невероятной гордостью и благодарностью всем тех, кто не забывает и работает на победу, — подчеркнула актриса.

К слову, отец Дарьи состоит в рядах ВСУ, защищая нашу страну от российский оккупантов. Муж Легейды, актер Дмитрий Сова сперва был в ТРО, после все время занимался волонтерством, сейчас проходит обучение в рядах ВСУ.

Фото: Дарья Легейда