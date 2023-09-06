58-летняя супермодель Линда Евангелиста впервые рассказала о борьбе с раком груди. Серьезное заболевание ей диагностировали дважды — в 2018 и 2022 годах.

По словам Евангелисты, о раке молочной железы она узнала в декабре 2018 года во время плановой ежегодной маммографии. Тогда супермодель перенесла двустороннюю мастэктомию.

— Я согласилась без колебаний, потому что хотела оставить все это позади. Собиралась жить и не собиралась умирать от рака, — добавила модель.

Но несмотря на все усилия Евангелисты, через четыре года опухоль обнаружили во второй раз. Когда супермодель услышала о диагнозе, то приказала онкологу “вырезать дырку” в ее груди.

— Я сказала врачу: “Вырежьте всю опухоль. Я не хочу, чтобы это выглядело красиво. Я хочу, чтобы вырезали все. Хочу увидеть дыру в своей груди, когда вы закончите. Я не умру от этого. Я знаю, что стою одной ногой в могиле, но я полностью настроена на жизнь, — вспомнила она.

Линда Евангелиста объяснила, что не готова была рассказывать о раке, пока активно проходила лечение. О болезни супермодели знали только самые близкие.