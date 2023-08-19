Донька фронтмена фольк-рок-гурту Kozak System Івана Леньо потрапила під сьогоднішній ракетний удар по Чернігову. Маланка з подругою перебували через дорогу від Драматичного театру, куди вдарила ворожа ракета.

Переписку з донькою Меланкою оприлюднив сам музикант у Facebook. Він зазначив, що посивів, коли дізнався про пережите його донькою.

– Прилетіло в драмтеатр. Ми з Танею були через дорогу від нього. Лягли швидко, але накрило склом, попелом, відкинуло в стіну. Тані трохи голову подряпало, у мене дрібні подряпини, трохи крові. Купа трупів, крик. Ми бігли по склу і поміж трупів. Тату, я не знаю, як ми вижили, але дякую нашим янголам, – йдеться у повідомленні його доньки Маланки.

Після вибуху дівчата побігли до підвалу, де витрусили скло та обробили свої рани. Маланка повідомила, що її мама в цей час перебувала в іншому підвалі.

Іван Леньо оприлюднив відео, на якому можна побачити, як його донька дивом вижила після ракетного удару по Чернігову. На кадрах – у білих шортах та майці його донька Маланка, а поруч з нею – її подруга Таня.

– Дорогі українці. Ті, хто живе в Америці й Канаді, в Європі й Британії, ті, до кого ми приїжджаємо з акціями-концертами. Подивіться це відео. Саме за 10 секунд янгол встиг відвести дівчат від площі перед Драматичним театром за ріг будинку. Це їх і врятувало. Але інших дітей не врятувало. Дехто з вас стверджує, що я зі сцени занадто драматизую про стан речей в Україні. Мовляв, занадто жорстко навалюю, – зазначив він.

Проте музикант стверджує, що після перегляду цього відео всі зрозуміють, в якому пеклі живуть українці.

– Нехай все сказане мною зі сцени, вами ще раз переосмислиться. І не дай Боже, щоб ви колись пережили те, що я сьогодні пережив. Правду здатен сказати лише біль. Мої співчуття родинам загиблих, – висловився Іван Леньо.

Через ракетний удар по Чернігову постраждало близько 136 людей, серед яких є семеро загиблих. Серед поранених – 15 дітей та 15 працівників поліції. Там вже завершили рятувальну операцію, повідомили в МВС України.

Фото: Іван Леньо, МВС України