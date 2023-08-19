Дочь фронтмена фольк-рок-группы Kozak System Ивана Леньо попала под сегодняшний ракетный удар по Чернигову. Маланка с подругой находились через дорогу от Драматического театра, куда ударила вражеская ракета.

Переписку с дочерью Меланкой обнародовал сам музыкант в Facebook. Он отметил, что поседел, когда узнал о пережитом его дочерью.

— Прилетело в драмтеатр. Мы с Таней были через дорогу от него. Легли быстро, но накрыло стеклом, пеплом, отбросило в стену. Тане немного голову поцарапало, у меня мелкие царапины, немного крови. Куча трупов, крик. Мы бежали по стеклу и между трупов. Папа, я не знаю, как мы выжили, но спасибо нашим ангелам, — говорится в сообщении его дочери Маланки.

После взрыва девушки побежали в подвал, где вытряхнули стекло и обработали свои раны. Маланка сообщила, что ее мама в это время находилась в другом подвале.

Иван Леньо обнародовал видео, на котором можно увидеть, как его дочь чудом выжила после ракетного удара по Чернигову. На кадрах — в белых шортах и майке его дочь Маланка, а рядом с ней — ее подруга Таня.

— Дорогие украинцы. Те, кто живет в Америке и Канаде, в Европе и Британии, те, к кому мы приезжаем с акциями-концертами. Посмотрите это видео. Именно за 10 секунд ангел успел отвести девушек от площади перед Драматическим театром за угол дома. Это их и спасло. Но других детей не спасло. Некоторые из вас утверждают, что я со сцены слишком драматизирую о положении вещей в Украине. Мол, слишком жестко наваливаю, — отметил он.

Однако музыкант утверждает, что после просмотра этого видео все поймут, в каком аду живут украинцы.

— Пусть все сказанное мной со сцены, вами еще раз переосмыслится. И не дай Бог, чтобы вы когда-то пережили то, что я сегодня пережил. Правду способна сказать только боль. Мои соболезнования семьям погибших, — высказался Иван Леньо.

Из-за ракетного удара по Чернигову пострадало около 136 человек, среди которых есть семеро погибших. Среди раненых — 15 детей и 15 сотрудников полиции. Там уже завершили спасательную операцию, сообщили в МВД Украины.

Фото: Иван Леньо, МВД Украины