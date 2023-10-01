Солістка гурту Kazka Олександра Заріцька зізналась, що у підлітковому віці мала розлад харчової поведінки.

Цю проблему вона приховувала навіть від батьків. За словами артистки, свого часу вона спробувала всі дієти, зокрема й голодування.

Олександра пригадала, що була підписана на паблік 40 кг, де дівчата ділилися досвідом, як сидять лише на воді, їдять виключно фрукти чи вдаються до інших жорстких способів схуднення.

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– Багато підлітків були під впливом цих “трендів” і не усвідомлювали, що це вбивство для організму. Я починала всі ці дієти, не їла по декілька днів, а потім, за класикою, були зриви, психи, сльози — і так це все перетворилося на звичку. Я або нічого не їла, або їла, поки не потемніє в очах. Після того я себе просто ненавиділа, не виходила на вулицю тижнями, а потім знову починала голодування, – розповіла Олександра.

Наразі співачка не розуміє, чому проблеми, пов’язані з РХП, не обговорюють з дітьми.

Заріцька зізналась, що отримувала від родичів лише якісь загальні поради на кшталт “не їж хліб” або “не їж після 18:00”.

– Але все, що мені було потрібно, — це хороший терапевт, який би пропрацював зі мною мої комплекси, проблеми і прищепив любов до себе. Звучить банально, але це дійсно працює: тільки коли ти починаєш себе любити, бажання піклуватися про себе з’являється само собою. На щастя, зараз я не надаю їжі настільки велике значення. Вона відійшла на другий план. І, як на мене, це правильно: любити, але не робити сенсом життя, – підсумувала Олександра Заріцька.

Зазначимо, що розлади харчової поведінки вважають проблемами психологічного характеру, які пов’язані з порушеннями вживання їжі. Як подолати РХП – читайте у нашому матеріалі.

Фото: Олександра Заріцька