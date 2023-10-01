Солистка группы Kazka Александра Зарицкая призналась, что в подростковом возрасте имела расстройство пищевого поведения.

Эту проблему она скрывала даже от родителей. По словам артистки, в свое время она попробовала все диеты, в том числе и голодание.

Александра вспомнила, что была подписана на паблик 40 кг, где девушки делились опытом, как сидят только на воде, едят исключительно фрукты или прибегают к другим жестким способам похудения.

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— Многие подростки были под влиянием этих “трендов” и не осознавали, что это убийство для организма. Я начинала все эти диеты, не ела по несколько дней, а потом, по классике, были срывы, психи, слезы — и так это все превратилось в привычку. Я или ничего не ела, или ела, пока не потемнеет в глазах. После того я себя просто ненавидела, не выходила на улицу неделями, а потом снова начинала голодовку, — рассказала Александра.

Сейчас певица не понимает, почему проблемы, связанные с РХП, не обсуждают с детьми.

Зарицкая призналась, что получала от родственников только какие-то общие советы вроде “не ешь хлеб” или “не ешь после 18:00”.

— Но все, что мне было нужно, — это хороший терапевт, который бы проработал со мной мои комплексы, проблемы и привил любовь к себе. Звучит банально, но это действительно работает: только когда ты начинаешь себя любить, желание заботиться о себе появляется само собой. К счастью, сейчас я не придаю еде настолько большое значение. Она отошла на второй план. И, как по мне, это правильно: любить, но не делать смыслом жизни, — подытожила Александра Зарицкая.

Отметим, что расстройства пищевого поведения считают проблемами психологического характера, которые связаны с нарушениями употребления пищи. Как преодолеть РПП — читайте в нашем материале.

Фото: Александра Зарицкая