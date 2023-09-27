Співачка Анна Трінчер розповіла шанувальникам про свій стан після того, як в сториз артистки зʼявилося фото руки під крапельницею. Виконавиця повідомила, що їй важко навіть сидіти.

– Чесно кажучи, я вже думала, що я добре себе почуваю. Але вчора, здається, була просто на якомусь адреналіні, тому не відчувала ніяких симптомів, – поділилася Трінчер, зітхаючи.

Напередодні, 26 вересня, співачка виступала на врученні музичної премії для молодих виконавців Muzwar Awards 2023. В своїх сториз артистка зазначила, що спеціально для цього зібралася, але потім планує відпочити та зайнятися здоровʼям. Такожж Анна Трінчер розповіла, що досі не зʼясувала причин свого стану. Лікарі поки не поставили діагнозу.

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Вчора була на адреналіні: Анна Трінчер пожалілася шанувальникам на свій стан / 2 зображення

Артистка подякувала шанувальникам за хвилювання та слова підтримки та нагадала, що першого жовтня у Львові в неї відбудеться сольний концерт.