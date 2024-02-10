Перекладачка жестової мови Катерина Заботкіна відреагувала на критику за неякісний переклад Нацвідбору на Євробачення 2024. Багато людей із порушенням слуху зазначили, що не зрозуміли її перекладу пісень.

Катерина Заботкіна відповіла на критику за переклад Нацвідбору

Так, Катерина заявила, що для перекладу кожної пісні в прямому ефірі, вона готувалася заздалегідь. До того ж, сама Заботкіна каже, що працює виключно з піснями, і не має профільної освіти. Та й загалом дівчина не називає себе перекладачкою.

– Я працюю тільки з піснями, виконуючи їх жестовою мовою. Називати себе перекладачкою – це неповага до тих, хто отримав профільну освіту. Я не займаюся синхронним перекладом, і виконую пісні тільки з попередньою підготовкою, – зазначила Катерина.

Дівчина зазначила, що перекладати пісні зі слова на жести – це творчий процес, під час якого можна адаптувати переклад у не дослівному вигляді, для кращого відображення сенсу.

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Нагадаємо, що раніше Українське товариство глухих (УТОГ) розкритикувало перекладачку жестової мови Катерину Заботкіну за переклад Нацвідбору. За їхніми словами, робота не була виконана на професійному рівні, через що у людей із порушенням слуху були складнощі в розумінні перекладу.

Фото: Катерина Заботкіна