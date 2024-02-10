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Я не перекладач: Катерина Заботкіна відповіла на критику за жестову мову на Нацвідборі

10 Лютого 2024, 10:56
Микола Олефіренко редактор розділу Lifestyle
Катерина Заботкіна

Перекладачка жестової мови Катерина Заботкіна відреагувала на критику за неякісний переклад Нацвідбору на Євробачення 2024. Багато людей із порушенням слуху зазначили, що не зрозуміли її перекладу пісень.

Катерина Заботкіна відповіла на критику за переклад Нацвідбору

Так, Катерина заявила, що для перекладу кожної пісні в прямому ефірі, вона готувалася заздалегідь. До того ж, сама Заботкіна каже, що працює виключно з піснями, і не має профільної освіти. Та й загалом дівчина не називає себе перекладачкою.

– Я працюю тільки з піснями, виконуючи їх жестовою мовою. Називати себе перекладачкою – це неповага до тих, хто отримав профільну освіту. Я не займаюся синхронним перекладом, і виконую пісні тільки з попередньою підготовкою, – зазначила Катерина.

Дівчина зазначила, що перекладати пісні зі слова на жести – це творчий процес, під час якого можна адаптувати переклад у не дослівному вигляді, для кращого відображення сенсу.

Зараз дивляться

Нагадаємо, що раніше Українське товариство глухих (УТОГ) розкритикувало перекладачку жестової мови Катерину Заботкіну за переклад Нацвідбору. За їхніми словами, робота не була виконана на професійному рівні, через що у людей із порушенням слуху були складнощі в розумінні перекладу.

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Фото: Катерина Заботкіна

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Детектор.Медіа
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