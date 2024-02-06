Українське товариство глухих (УТОГ) розкритикувало перекладачку жестової мови Катерину Заботкіну за трансляцію Нацвідбору на Євробачення 2024. Роботу дівчину назвали непрофесійною і незрозумілою для самих людей із вадами слуху.

УТОГ розкритикувало перекладачку жестової мови Нацвідбору: що відомо

Невдоволення від імені Українського товариства глухих висловила перша заступниця голови організації Тетяна Кривко.

– Це шоу сподобалося аудиторії людей, які чують. Але воно не зайшло тим, які мають знижений слух або зовсім не чують і користуються жестовою мовою. Переклад не був професійним – він був би таким, якби його здійснювали досвідчені перекладачі, – зазначила Тетяна.

Заступниця голови організації додала, що люди з порушеннями слуху активно обговорюють роботу Заботкіної і скаржаться, що нічого не зрозуміли.

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– Прагнучи зробити нібито добру справу, організатори не врахували комфорт людей із вадами слуху. Тому сьогодні отримуємо відгуки розчарованості, – заявила Кривко.

Варто зазначити, що цей Нацвідбір на Євробачення вперше перекладали жестовою мовою.

Нагадаємо, перекладачка жестової мови Нацвідбору на Євробачення 2024 стала зіркою мережі. Своїми рухами вона вміло привертала до себе увагу. Катерина Заботкіна в ексклюзивному інтерв’ю Фактам ICTV розповіла про свій шлях та поділилася думками щодо своєї справи.

Вона підкреслила, що її завданням було не слово в слово перекласти текст пісні, а донести її сенс і показати ритм.

Фото: Катерина Заботкіна