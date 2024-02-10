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Музыка

Я не переводчик: Екатерина Заботкина ответила на критику за жестовый язык на Нацотборе

10 февраля 2024, 10:56
Николай Олефиренко редактор раздела Lifestyle
Катерина Заботкіна

Переводчица жестового языка Екатерина Заботкина отреагировала на критику за некачественный перевод Нацотбора на Евровидение 2024. Многие люди с нарушением слуха отметили, что не поняли ее перевода песен.

Екатерина Заботкина ответила на критику за перевод Нацотбора

Так, Екатерина заявила, что для перевода каждой песни в прямом эфире, она готовилась заранее. К тому же, сама Заботкина говорит, что работает исключительно с песнями, и не имеет профильного образования. Да и в целом девушка не называет себя переводчицей.

— Я работаю только с песнями, исполняя их на жестовом языке. Называть себя переводчицей — это неуважение к тем, кто получил профильное образование. Я не занимаюсь синхронным переводом, и исполняю песни только с предварительной подготовкой, —  отметила Екатерина.

Девушка отметила, что переводить песни со слова на жесты — это творческий процесс, во время которого можно адаптировать перевод в недословном виде, для лучшего отображения смысла.

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Напомним, что ранее Украинское общество глухих (УОГ) раскритиковало переводчицу жестового языка Екатерину Заботкину за перевод Нацотбора. По их словам, работа не была выполнена на профессиональном уровне, из-за чего у людей с нарушением слуха были сложности в понимании перевода.

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Фото: Екатерина Заботкіна

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Детектор.Медиа
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