Акторка Вупі Голдберг зізналася в тому, що мала серйозну залежність від кокаїну. Про це вона розповідає у своїх мемуарах під назвою По шматочках: Моя мама, мій брат і я, що вийдуть 7 травня.

Вупі Голдберг поділилася, як підсіла на кокаїн

Акторка зазначила, що трималася від наркотиків якомога далі, щоправда, робила виключення для марихуани. У 1980-х роках Голлівуд переосмислив значення терміну “рекреаційне вживання наркотиків”, тобто приймання різних препаратів під час тусовок у клубах чи дружніх вечірках, згадує Голдберг.

– Мене запрошували на вечірки, де на порозі мене зустрічали з мискою синтетичних препаратів, з яких я могла обрати що завгодно. На столах і тумбочках у ванних кімнатах лежав кокаїн, який також можна було вживати, – розповіла зірка фільму Привид.

Вупі Голдберг додала, що поліція не влаштовувала облави у будинках “великих продюсерів чи акторів”, тож гості почували себе доволі розслаблено і не впускали можливості спробувати якусь речовину.

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Зірка вважала, що не звикне до кокаїну, який видавався їй безпечним. Вона близько року вживала його, продовжуючи працювати та встигати за графіком знімань.

Як Вупі Голдберг відмовилася від кокаїну

За якийсь час вона відчула, що наркотик став брати гору. У Вупі почалися галюцинації. Одного разу їй здалося, що під ліжком ховається небезпечна істота, яка спробує напасти на неї, якщо вона встане. Тож вона не вставала більше ніж добу.

Потім стався інцидент в готелі на Мангеттені. Акторка сиділа в шафі, приймаючи наркотик, коли зайшла покоївка, відчинила дверцята і закричала. Голдберг підскочила і пояснила, що це її кімната, але потім побачила своє обличчя в дзеркалі, яке було вимазане кокаїном. Тоді вона прийняла рішення.

– Я знала, що мені доведеться змінити друзів і відмовитися від запрошень, але я змогла це зробити. Я не хотіла вмирати, – резюмувала знаменитість.

Вупі Голдберг вважає, що їй пощастило, адже вона змогла доволі швидко перебороти залежність, хоча давалося це не так просто.