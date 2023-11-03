Співак Роббі Вільямс зізнався, що різав собі вени, намагаючись покінчити з життям. Так на ньому позначився тиск слави вкупі з наркотичною та алкогольною залежністю. Про свій буремний сценічний шлях він розповість у новому документальному фільмі для Netflix.

Як Роббі Вільямс зважився на відверте інтервʼю

Колишній вокаліст гурту Take That захистив знаменитостей, яких цькують за те, що вони відкрито говорять про свої проблеми. Люди вважають, що це робиться заради піару, зазначив артист.

– Немає нічого привабливого в тому, щоби взяти ніж і перерізати собі вени, як це зробив я. Ми маємо бути обережними з тим, що кажемо та як. Ми повинні бути обережними зі звинуваченнями, – зауважив співак.

Як Роббі Вільямс ледь не помер

Якось попспівак пішов у шестиденний запій та, попри постійну блювоту, продовжував вживати кокаїн і горілку. Лише згодом він усвідомив, що був дуже близько до смерті.

Зараз дивляться

– Я думав, що можу вдихнути більше всього, прийняти більше таблеток, випити більше всього. Тоді я думав, що це моя суперсила, натомість це був мій швидкий шлях до смерті, – згадує артист.

У той період він не спав майже тиждень.

Документальний фільм про Роббі Вільямса – що відомо

У відвертій документалці Вільямс розповідає, як боровся за власне ментальне здоровʼя. Шоу має вийти 8 листопада та складатиметься з чотирьох серій. З трейлеру, що його опублікував Netflix, ясно, що глядачам покажуть відео, що раніше ніхто не бачив, та нові інтервʼю співака.

Серіал, вихід якого збігається з 25-ю річницею сольної кар’єри Роббі Вільямса, дасть змогу зазирнути в особистий архів знаменитості. Зірка згадає, як життя почало поступово ускладнюватися, що призвело до нервового зриву на очах у тисяч людей.

З 2006 по 2009 рік Вільямс боровся з агорафобією. Соціальний тривожний розлад змусив його три роки сидіти вдома. Раніше він розповідав, що пройшов реабілітацію у 2007 році після вживання різноманітних наркотиків та рецептурних препаратів.