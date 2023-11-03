Певец Робби Уильямс признался, что резал себе вены, пытаясь покончить с жизнью. Так на нем сказалось давление славы вместе с наркотической и алкогольной зависимостью. О своем бурном сценическом пути он расскажет в новом документальном фильме для Netflix.

Как Робби Уильямс решился на откровенное интервью

Бывший вокалист группы Take That защитил знаменитостей, которых травят за то, что они открыто говорят о своих проблемах. Люди считают, что это делается ради пиара, отметил артист.

— Нет ничего привлекательного в том, чтобы взять нож и перерезать себе вены, как это сделал я. Мы должны быть осторожными с тем, что говорим и как. Мы должны быть осторожными с обвинениями, — отметил певец.

Как Робби Уильямс едва не умер

Как-то поп-певец ушел в шестидневный запой и несмотря на постоянную рвоту продолжал употреблять кокаин и водку. Лишь впоследствии он осознал, что был очень близок к смерти.

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— Я думал, что могу вдохнуть больше всего, принять больше таблеток, выпить больше всего. Тогда я думал, что это моя суперсила, но это был мой быстрый путь к смерти, — вспоминает артист.

В тот период он не спал почти неделю.

Документальный фильм о Робби Уильямсе — что известно

В откровенной документалке Уильямс рассказывает, как боролся за собственное ментальное здоровье. Шоу должно выйти 8 ноября и будет состоять из четырех серий. Из трейлера, который опубликовал Netflix, ясно, что зрителям покажут видео, которое раньше никто не видел, и новые интервью певца.

Сериал, выход которого совпадает с 25-й годовщиной сольной карьеры Робби Уильямса, позволит заглянуть в личный архив знаменитости. Звезда вспомнит, как жизнь начала постепенно усложняться, пока не привела к нервному срыву на глазах у тысяч людей.

С 2006 по 2009 год Уильямс боролся с агорафобией. Социальное тревожное расстройство заставило его три года сидеть дома. Ранее он рассказывал, что прошел реабилитацию в 2007 году после употребления различных наркотиков и рецептурных препаратов.