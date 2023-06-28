Моніка Беллуччі закрутила роман із Тімом Бертоном. Акторка підтвердила свої стосунки через кілька місяців після появи чуток.

58-річна Моніка в інтерв’ю для Elle France зізналася, що дуже щаслива після зустрічі з 64-річним режисером.

– Що я можу сказати… Я рада, що зустріла цю людину, перш за все. Це точно одна із зустрічей, які рідко трапляються в житті. Я його знаю і люблю, і тепер починається нова пригода, – заявила Беллуччі.

Відомо, що зараз пара працює над створенням картини Бітлджус 2 – Моніка взяла на себе роль дружини Бітлджуса, а ось Тім Бертон займається режисурою фільму. Роботи вже ведуться в Лондоні.

Моніка захоплюється не тільки особистістю свого нового партнера, а і його роботами.

– Я люблю світ мрій, де монстри добрі – ми перетворюємо наші темні сторони на щось світле. У його роботах про це багато стверджується, – додала акторка.

Утім, не всім парам судилося бути разом до кінця своїх днів – раніше стало відомо, що Даніель Салем розлучається зі своєю дружиною через 17 років шлюбу. Артист думав про це ще до повномасштабного вторгнення, і тепер процес розлучення запущено.